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Torcedores reprovam possível saída de Breno Bidon do Corinthians

Clube ainda não formalizou nenhuma proposta oficial ao Timão

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/09/2026 10:24
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Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)
Meia do Corinthians recebe sondagem de clube estrangeiro (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Na última quarta-feira (2), o Besiktas, da Turquia, sinalizou o interesse no meia do Corinthians, Breno Bidon. Ainda não houve nenhuma conversa inicial, mas o clube já informou que irá formalizar uma proposta. A informação inicialmente foi dada pela ESPN e posteriormente confirmada pela equipe do Lance!.

Nas redes sociais, diversos torcedores não concordaram com a possível venda do atleta, principalmente pelo valor que possivelmente será oferecido ao Timão.

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Torcedores não concordam com possível saída do meia

Breno Bidon de saída do Corinthians?

O clube turco estuda formalizar uma oferta entre 18 e 20 milhões de euros (R$ 106,5 milhões a R$ 118,5 milhões, na cotação atual) pelo jogador. O Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos de Breno Bidon. A intenção é que as negociações avancem com velocidade, seja para um acordo ou para uma negativa. Isso porque a janela de transferências na Turquia fecha na próxima sexta-feira (4).

Vale destacar que Breno Bidon renovou contrato com o Corinthians no ano passado, estendendo seu vínculo com o clube até dezembro de 2029. O acordo prevê uma multa rescisória de R$ 370 milhões para negociações com equipes do mercado nacional, enquanto para clubes do exterior o valor é de 100 milhões de euros.

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Breno Bidon obteve a nacionalidade italiana recentemente. Na prática, a conquista pode ajudar a joia do clube em possíveis negociações com equipes do futebol europeu. Como exemplo, Itália, Espanha e França limitam o número de jogadores estrangeiros por elenco, assim como acontece no Brasil. Com a cidadania, o atleta deixa de ocupar uma vaga de estrangeiro, o que pode facilitar eventuais negociações.

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Torcedores contestam valor de possível saída de Breno Bidon, meia do Corinthians (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)
Torcedores contestam valor de possível saída de Breno Bidon, meia do Corinthians (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)
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