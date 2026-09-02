Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. Com gol perdido na ida, o Maurício perde mais um gol inacreditável que gerou revolta nos torcedores.

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Aos 17 minutos da primeira etapa, Luan Peres é desarmado por Flaco López, que toca para trás, Maurício chega batendo de pé direito e manda por cima do gol.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

olha o gol que esse mauricio perde — lucas (@deldallas) September 3, 2026

não me canso de criticar o maurício

caso dê merda, vai ter 2 lances dele pra viralizar aí — ؘ (@suzannasep) September 3, 2026

Maurício inacreditável futebol clube — Luís Felipe (@luisfelipelfn) September 3, 2026

o maurício perdeu mais um contra o santos kkkkkkkk — livia¹⁹¹² (@livia_sfc) September 3, 2026

Como que perde uma chance dessa logo tu Maurício.. — ᙖᕮᖇǤ ⓟ (@bergbarbosa7) September 3, 2026

Olha esse chute do Maurício?

Como q erra uma merda dessa?

Mds — Verdão 🏆🏆🏆Tri da Liberta (@santooss2016) September 3, 2026

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X PALMEIRAS

COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

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