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Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'

Equipes buscam vaga na semifinal da competição

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 22:01
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil.
Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. (Foto: Carlos Torres/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. Com gol perdido na ida, o Maurício perde mais um gol inacreditável que gerou revolta nos torcedores.

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Aos 17 minutos da primeira etapa, Luan Peres é desarmado por Flaco López, que toca para trás, Maurício chega batendo de pé direito e manda por cima do gol.

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Veja o lance:

Veja a repercussão:

✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS X PALMEIRAS
COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP);
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

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