Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'
Equipes buscam vaga na semifinal da competição
Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. Com gol perdido na ida, o Maurício perde mais um gol inacreditável que gerou revolta nos torcedores.
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Aos 17 minutos da primeira etapa, Luan Peres é desarmado por Flaco López, que toca para trás, Maurício chega batendo de pé direito e manda por cima do gol.
Veja o lance:
Mauricio sozinho, fez isso: pic.twitter.com/So1h9XRphi— sam. (@tricolego_cfc) September 3, 2026
Veja a repercussão:
olha o gol que esse mauricio perde— lucas (@deldallas) September 3, 2026
não me canso de criticar o maurício— ؘ (@suzannasep) September 3, 2026
caso dê merda, vai ter 2 lances dele pra viralizar aí
Maurício inacreditável futebol clube— Luís Felipe (@luisfelipelfn) September 3, 2026
o maurício perdeu mais um contra o santos kkkkkkkk— livia¹⁹¹² (@livia_sfc) September 3, 2026
Como que perde uma chance dessa logo tu Maurício..— ᙖᕮᖇǤ ⓟ (@bergbarbosa7) September 3, 2026
Olha esse chute do Maurício?— Verdão 🏆🏆🏆Tri da Liberta (@santooss2016) September 3, 2026
Como q erra uma merda dessa?
Mds
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS X PALMEIRAS
COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP);
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
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