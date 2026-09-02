De olho no Palmeiras? Óculos de Arrascaeta viralizam antes de jogo do Flamengo
Ferramenta é desenvolvida por engenheiro de Cristiano Ronaldo
Antes da partida entre Flamengo e Mirassol nesta quarta-feira (2), Arrascaeta viralizou nas redes sociais ao aparecer com óculos de luz verde na chegada do time ao estádio. A cena gerou brincadeiras entre torcedores, que associaram o acessório ao fato de o uruguaio estar "de olho" no Palmeiras, atual líder do Campeonato Brasileiro e concorrente direto do Rubro-Negro pelo título.
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A partida disputada no Maracanã é válida pela 4ª rodada da competição. Com o encerramento do confronto, líder e vice-líder do Brasileirão passarão a ter o mesmo número de jogos disputados, antes do próximo encontro entre as equipes, que será realizado no Nubank Parque.
Veja alguns comentários:
tá visando o jogo contra o palmeiras já— Mundinho Samira Sagr 💋 (@fuckvecna) September 2, 2026
esse eh mt ídolo
No estilo— Dario ferreira (@MisterDalf) September 2, 2026
estileira hein pai— leo (@sargessr) September 2, 2026
Com o Palmeiras na visão— Euclides (@Euclides_flacrf) September 2, 2026
arrasou nos óculos, tá mais estiloso que muito fashionista por aí— Felipe Farmador de Aura (@felipeaura67) September 2, 2026
Óculos utilizados por Arrascaeta são desenvolvidos por engenheiro de Cristiano Ronaldo
Trata-se de um modelo da marca AVA, projetado pelo engenheiro Rodrigo Santana, profissional que trabalha com Cristiano Ronaldo. Denominado Circádia, o dispositivo atua na regulação do ciclo circadiano e auxilia no controle dos períodos de sono e vigília.
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O funcionamento do equipamento baseia-se na emissão de uma luz verde na frequência de 480 nanômetros, direcionada à retina. Essa estimulação atinge a melanopsina, substância fotossensível que, ao ser ativada, eleva os níveis de cortisol no organismo e induz o atleta ao estado de alerta.
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A tecnologia atende às necessidades da rotina do futebol profissional. Enquanto o padrão biológico indica o descanso no período noturno, entre nove e dez horas da noite, os atletas, que deveriam iniciar o processo de indução ao sono, estão disputando partidas que exigem desempenho máximo. O dispositivo atua justamente no reajuste do sistema circadiano, simulando no período da noite o estímulo matinal necessário para manter o jogador totalmente desperto.
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