Grêmio e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (3) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e a inteligência artificial cravou o placar do confronto. O jogo de ida terminou igualado, sem que nenhuma das equipes balançasse as redes no Beira-Rio.

➡️Copa do Brasil: opiniões, análise tática e detalhes dos jogos de volta das quartas de final

De acordo com a projeção da IA do Google, o duelo de volta na Arena será tenso e truncado, com o Tricolor tentando tomar as rédeas da partida, enquanto o Colorado buscará explorar os contra-ataques. No entanto, a força da torcida gremista e a eficiência nos momentos decisivos devem fazer a diferença para selar a classificação tricolor.

continua após a publicidade

Quem avançar enfrentará o Atlético-MG, lembrando que a projeção do Lance! cravou o placar de 2 a 1 para o Galo no jogo disputado na terça-feira (1).

Confira a projeção do Gemini:

Após o empate sem gols na partida de ida no Beira-Rio, o Grêmio aposta no fator local e no apoio massivo de sua torcida na Arena para adotar uma postura mais agressiva, buscando impor seu ritmo de jogo e pressionar a saída de bola do rival desde os primeiros minutos. O Internacional, ciente do ambiente adverso e da igualdade no confronto, deve investir em uma estratégia bem compacta no setor defensivo, priorizando o controle do meio-campo e explorando a velocidade de seus pontas nas transições rápidas. Com o duelo mantendo a característica física e truncada típica do clássico gaúcho, a tendência é que a partida ganhe contornos dramáticos na reta final, culminando em uma vitória por Grêmio 1 x 0 Internacional, resultado suficiente para garantir a classificação tricolor para as semifinais da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Jogo de ida entre Internacional e Grêmio terminou empatado em 0x0 (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo de ida entre Internacional e Grêmio?

Jogando fora de casa, o Grêmio começou a partida com mais posse de bola que o Internacional. Nos primeiros 10 minutos, o time comandado por Luís Castro rondou a área do Colorado, que se defendeu e não permitiu nenhuma chance clara de gol.

➡️Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartas

Embalado pela torcida, o Inter apostou em um ataque rápido para o primeiro jogo da decisão, com Carbonero, Vitinho, Calebe e Bernabei, mas não conseguiu ser efetivo. O primeiro tempo do Gre-Nal expôs por que os times gaúchos estão entre os piores ataques do Campeonato Brasileiro: sem chances claras para ambos os lados e muita dificuldade de infiltrar na defesa adversária.

continua após a publicidade

Aos 42 minutos, a primeira confusão de Internacional x Grêmio: Bernabei ficou no chão depois de Wallace atingir seu rosto. Irritado, Carlos Vinícius tentou levantar o colorado e foi impedido por Matheus Bahia. Depois de muito empurra-empurra entre as duas equipes, o centroavante e o lateral receberam os primeiros cartões amarelos do jogo.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Minutos depois, o já amarelado Carlos Vinícius atingiu Bruno Gomes no rosto, gerando novo entrevero no gramado. Ramon Abatti Abel marcou apenas a falta e não expulsou o atacante, apesar da forte reclamação dos colorados.

continua após a publicidade

Segundo tempo

A segunda etapa do Gre-Nal começou diferente. Após bonita troca de passes, Krovinovic acertou um belíssimo chute de fora da área e obrigou Matheus Cunha a fazer uma grande defesa, mandando para escanteio.

Aos 15, a primeira grande chance do Internacional: Vitinho recebeu na direita e rolou para trás. Carbonero apareceu livre na entrada da área e finalizou com estilo, mas a bola explodiu em Wallace e foi para fora.

continua após a publicidade

Pouco tempo depois, o estreante Antonio Sanabria quase deixou o dele. Após cobrança de escanteio de Alan Patrick, o atacante cabeceou com firmeza e mandou por cima.

Dentro de casa, o Internacional insistiu e tentou chegar ao gol da vitória até os minutos finais, mas sem sucesso. A rede não balançou no Gre-Nal 463, e a decisão fica para a Arena do Grêmio, na próxima quinta-feira (3).

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.