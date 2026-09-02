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Ex-diretor do Flamengo questiona venda da SAF do Vasco: 'Como fica a lisura?'

Cacau Cotta questionou a lisura do Campeonato Brasileiro e afirmou que o presidente do Flamengo, Bap, precisa se manifestar sobre a negociação

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 13:54
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Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras
Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras (Foto: Reprodução)

A possível venda da SAF do Vasco para Marcos Lamacchia voltou a gerar questionamentos nos bastidores do futebol brasileiro. Cacau Cotta, ex-diretor do Flamengo, criticou a operação e levantou dúvidas sobre um eventual conflito de interesses envolvendo o clube cruz-maltino e o Palmeiras.

Cotta destacou a postura do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que já se manifestou contra a negociação. Para o ex-dirigente rubro-negro, a discussão ultrapassa a rivalidade entre os clubes e envolve a credibilidade do Campeonato Brasileiro.

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— O Bap tem que falar mesmo. Como é que fica a lisura do Campeonato Brasileiro? Tudo o que ela quer [Leila Pereira] é que o Vasco caia. Aí ela vem, coloca o dinheiro e vira heroína. — disse o ex-diretor a Rádio Tupi.

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A operação em questão prevê a transferência de 90% da SAF do Vasco para um grupo ligado a Marcos Lamacchia. O empresário é filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

O caso ganhou ainda mais repercussão depois que a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf) abriu um procedimento para analisar um possível conflito societário. Como medida cautelar, o órgão determinou restrições às relações entre Vasco, Palmeiras e empresas ligadas ao grupo Crefisa enquanto a situação é analisada.

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Cacau Cotta (Foto: Reprodução)
Cacau Cotta (Foto: Reprodução)

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Bap já havia criticado a negociação

O presidente do Flamengo é um dos principais críticos da possível aquisição. Bap afirmou anteriormente que pretende recorrer à Justiça caso Marcos Lamacchia conclua a compra da SAF vascaína, alegando que a relação familiar com Leila Pereira pode representar um impedimento legal.

Do outro lado, Leila Pereira nega participação na negociação e já reagiu às declarações do dirigente rubro-negro. A presidente do Palmeiras afirmou que não possui relação com o processo e ameaçou acionar Bap judicialmente caso as acusações continuassem.

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O Vasco também sustenta que Leila não participa das tratativas. Atualmente, a proposta de Marcos Lamacchia funciona como referência mínima para um processo competitivo pela aquisição de 90% da SAF, que ainda precisa cumprir outras etapas antes de ser concluído.

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