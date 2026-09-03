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Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'

Atacante jogou no clube carioca por seis anos

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
03/09/2026 09:44
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Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)
Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)

Durante uma entrevista concedida ao canal Clear TV, Gabigol comentou sobre um possível retorno ao Flamengo para encerrar sua trajetória no futebol brasileiro. Atacante do Santos, Gabriel teve passagem marcante pela Gávea de 2019 a 2024.

Entrevistado por Eduardo Semblano, conhecido como Fui Clear, Gabigol revelou seu sentimento pelo clube carioca e afirmou que gostaria de voltar a atuar pelo time em uma eventual oportunidade.

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Gabigol de volta ao Flamengo?

Questionado se gostaria de retornar ao rubro-negro, Gabigol revelou que tem grande carinho pela torcida e pela história que construiu, mas não tem certeza sobre o futuro:

- Tenho vontade. É difícil, o futebol é muito louco, tenho vontade sim. O Flamengo é um time que mexe comigo, muito tempo, história, contato com jogadores. Foram seis anos, muitos jogos, muitos títulos, a torcida. Joguei mais lá (Flamengo) do que aqui (Santos). É sempre muito difícil jogar contra, sempre falei isso. Ir para o Maracanã jogar não é fácil para mim.

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Gabigol chegou ao Rubro-Negro em 2019 e saiu em 2024 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)
Gabigol chegou ao Rubro-Negro em 2019 e saiu em 2024 (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Atacante revela vídeo de renovação que o clube nunca publicou

A despedida de Gabigol do Flamengo, em dezembro de 2024, encerrou oficialmente uma das passagens mais marcantes da história recente do clube. Meses antes, porém, o atacante acreditava que seu futuro seria diferente. Segundo ele, a renovação de contrato para permanecer no Rubro-Negro até 2028 havia sido acertada verbalmente, a ponto de gravar um vídeo preparado para anunciar a continuidade na equipe.

➡️Gabigol revela vídeo de renovação até 2028 que Flamengo nunca anunciou

Segundo Gabriel Barbosa, as conversas para a renovação começaram em 2023 e avançaram até um acordo durante a gestão de Rodolfo Landim. O atacante contou que, entre o fim daquele ano e o início de 2024, acreditava que sua permanência no Flamengo estava definida e que dirigentes chegaram a comemorar o acerto.

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- Acho que foi em 2023 que começaram as conversas de renovação para eu ficar. A negociação se arrastou bastante e, ali, eu acho que, no final de 2023 ou no começo de 2024, as coisas se acertaram. Apertaram a minha mão, deram parabéns. Bruno Spindel e Marcos Braz falaram: "Pô, Gabriel, você vai ficar aqui mais cinco anos, vai completar dez anos de Flamengo" – revelou.

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