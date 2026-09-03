O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) denunciou o Corinthians pelo episódio envolvendo uma criança de oito anos e torcedores do clube na derrota de 1 a 0 diante do Santos, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. A decisão final será tomada na sexta-feira (4).

Tudo começou quando Neymar entregou a camisa ao garoto, que estava no estádio com um cartaz direcionado ao jogador. Após o gesto, o menino e sua família foram hostilizados por torcedores e precisaram deixar a arena pelo gramado, escoltados por seguranças e policiais.

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Por essa razão, o Corinthians foi enquadrado no artigo 213, inciso I, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto".

Com isso, o Corinthians pode receber uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, que é a pena prevista para esse tipo de infração.

— Ao final da partida, o atleta Neymar Júnior presenteou com a sua camiseta um torcedor mirim que estava nas cadeiras do setor oeste das arquibancadas do time mandante. A ação gerou insatisfação e agitação entre outros torcedores próximos ao local, resultando em ofensas e um princípio de tumulto. A Polícia Militar e a segurança privada prontamente realizaram a retirada do torcedor mirim e de seus familiares, conduzindo-os para dentro do estádio pela saída oeste com sul para garantir a segurança da família e restabelecer a ordem no local — disse o relatório do jogo, divulgado pela CBF.

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— Informo a participação de 67 crianças com o time mandante no protocolo oficial de início de partida. Informo atraso de três minutos para reinício da partida em razão do atraso de três minutos de ambas equipes retornarem ao campo de jogo após o intervalo. Informo ainda que oficiais presentes no Jecrim circularam pela zona de competição em grande número de pessoas, abordando, inclusive, jogadores no túnel de acesso ao campo. Além disso, permaneceram durante toda a partida na lateral oeste com norte do gramado — apontou o relatório.

O Corinthians ainda vai responder no STJD por outras duas infrações, ambas também presentes no relatório do jogo: a entrada de 67 crianças no campo com os jogadores, sendo que o permitido é 22, além do atraso de três minutos para o retorno ao jogo no intervalo.

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Neymar durante o clássico entre Corinthians x Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Corinthians se pronunciou sobre o caso

Após o caso, o Corinthians divulgou uma nota repudiando os ataques à criança. O clube afirmou que não compactua com esse tipo de comportamento e reforçou que a paixão pelo futebol e a rivalidade não podem ultrapassar os limites do respeito e da segurança.

— É justamente por reconhecer essa grandeza que o Corinthians entende que determinados comportamentos não podem ser admitidos. A paixão pelo clube, a rivalidade e a emoção do futebol jamais podem se sobrepor ao respeito, à educação e à segurança, sobretudo quando estamos falando de uma criança — disse o clube.

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— O Corinthians é de todos os corinthianos. É de quem vive o futebol desde criança, de quem está chegando agora, de quem aprendeu a amar o clube com seus pais, avós e amigos e de quem encontra no Timão um espaço de pertencimento, alegria e identificação — seguiu.

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