Neymar vira assunto após sair em Santos x Palmeiras: 'Não era'
Camisa 10 santista saiu após sentir a coxa
Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. O meia-atacante Neymar, do Santos, precisou ser substituído no intervalo do jogo contra o Alviverde.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Neymar sentiu dores na coxa direita nos minutos finais do primeiro tempo. Em uma das jogadas, o camisa 10 recebeu a bola e tentou finalizar de fora da área com a perna esquerda. Aos 43 minutos, porém, o craque fez um sinal em direção ao banco de reservas.
Na sequência, o meia-atacante do Santos passou a caminhar pelo gramado e retirou a faixa que usava na cabeça. Neymar ainda realizou alguns testes em campo e, em algumas ocasiões, levou a mão à coxa direita, indicando o incômodo na região.
➡️ Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'
Veja a repercussão:
neymar tomou um monte de porrada e se machucou pq foi marcar a saída de bola.— guiˢᵖᶠᶜ🇾🇪 (@guibobert) September 3, 2026
uma pena, tava vindo bem.
5 minutos sem neymar = falta qualidade e já entregou 3 bolas— arane 🌻 (@aranethsu) September 3, 2026
Não era p ter forçado hoje. Jogo perdido.— Mateus (@mateuscele) September 3, 2026
Barreal e Neymar sentiram.
A lesão do Neymar é preocupante para a sequência— vansˢᶠᶜ (@vansrobertto) September 3, 2026
Sem neymar nao da... sinceramente— Razinho (@razi_nho) September 3, 2026
✅ FICHA TÉCNICA
SANTOS X PALMEIRAS
COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (volta)
📆 Data e horário: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP);
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Chance desperdiçada em Vitória x Vasco enlouquece torcedores: 'Alérgico'Há 41 minutos
Fora de Campo
Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'Há 1 hora
Fora de Campo
Atitude de Samuel Lino em Flamengo x Mirassol repercute: 'Não precisa'Há 1 hora
Fora de Campo
Gol perdido em Flamengo x Mirassol viraliza: 'Inacreditável'Há 2 horas
Fora de Campo
Lance de Pulgar em Flamengo x Mirassol chama atenção: 'Pode renovar'Há 2 horas
Flamengo
Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Mirassol no BrasileirãoHá 3 horas
Mais LANCE!