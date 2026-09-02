Neymar vira assunto após sair em Santos x Palmeiras: 'Não era'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. O meia-atacante Neymar, do Santos, precisou ser substituído no intervalo do jogo contra o Alviverde.

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Neymar sentiu dores na coxa direita nos minutos finais do primeiro tempo. Em uma das jogadas, o camisa 10 recebeu a bola e tentou finalizar de fora da área com a perna esquerda. Aos 43 minutos, porém, o craque fez um sinal em direção ao banco de reservas.

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Na sequência, o meia-atacante do Santos passou a caminhar pelo gramado e retirou a faixa que usava na cabeça. Neymar ainda realizou alguns testes em campo e, em algumas ocasiões, levou a mão à coxa direita, indicando o incômodo na região.

➡️ Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'

Veja a repercussão:

neymar tomou um monte de porrada e se machucou pq foi marcar a saída de bola.



uma pena, tava vindo bem. — guiˢᵖᶠᶜ🇾🇪 (@guibobert) September 3, 2026

5 minutos sem neymar = falta qualidade e já entregou 3 bolas — arane 🌻 (@aranethsu) September 3, 2026

Não era p ter forçado hoje. Jogo perdido.



Barreal e Neymar sentiram. — Mateus (@mateuscele) September 3, 2026

A lesão do Neymar é preocupante para a sequência — vansˢᶠᶜ (@vansrobertto) September 3, 2026

Sem neymar nao da... sinceramente — Razinho (@razi_nho) September 3, 2026

Neymar foi substituído no intervalo da primeira etapa de Santos e Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X PALMEIRAS

COPA DO BRASIL - quartas de final da Copa do Brasil (volta)

📆 Data e horário: quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Neuza Ines Back (SP);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

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