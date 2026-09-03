Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcedores do Flamengo mandam recado para Rodinei: 'Não aceito'

Jogador fechou com o Santos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 08:10
Favorite o Lance! no Google
Rodinei com a camisa do Santos
Jogador estava no Olympiacos, da Grécia (Foto: Reprodução / Santos / X)

O Santos anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação do lateral Rodinei como novo reforço do clube, gerando repercussão e recados da torcida do Flamengo nas redes sociais. O atleta rescindiu com o Olympiacos, da Grécia, e assinou vínculo com o Peixe até dezembro de 2027.

➡️Palmeiras empata com o Santos e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil

Pelo Rubro-Negro, o jogador conquistou duas Copas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros até deixar o clube, em 2023, rumo ao futebol europeu.

continua após a publicidade

Veja alguns comentários:

Rodinei - Flamengo
Rodinei foi campeão pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Arthur e Rodinei aparecem no BID e estão liberados para jogar pelo Santos

Os dois novos reforços do Santos, Arthur e Rodinei, foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (2) e estão liberados para estrear pelo Peixe. Ambos já podem estar à disposição para o próximo jogo da equipe pelo Brasileirão, neste domingo (6), contra o Internacional.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Arthur, anunciado na última segunda-feira (31), vem treinando normalmente com o elenco e tem boas chances de ser relacionado para a partida no Beira-Rio. Por outro lado, Rodinei, anunciado nesta quarta-feira (2), deve chegar a Santos até o fim desta semana e ainda é dúvida para o compromisso no Rio Grande do Sul.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Gabigol comenta possível retorno ao Flamengo durante entrevista (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Gabigol revela desejo de retornar ao Flamengo: 'Não é fácil'

Há 6 minutos
Cuca em Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil

Fora de Campo

Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após eliminação: 'Parabéns'

Há 1 hora
Jogadores de Grêmio e Internacional em disputa aérea

Fora de Campo

Inteligência artificial aponta vencedor de Grêmio x Internacional

Há 2 horas
Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Futebol Internacional

Partidas do Campeonato Argentino serão paralisadas em homenagem a Messi

Há 3 horas
Vitor Roque durante Santos e Palmeiras, pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Vitor Roque vira assunto após classificação do Palmeiras: 'Pelo menos'

Há 3 horas
Neymar em ação durante Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil

Fora de Campo

Neymar vira assunto após sair em Santos x Palmeiras: 'Não era'

Há 10 horas
Mais LANCE!
Spinelli, do Vasco, olhando para o alto com as mãos na cintura

Chance desperdiçada em Vitória x Vasco enlouquece torcedores: 'Alérgico'

Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil.

Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'

Samuel Lino olhando para a bola aos seus pés

Atitude de Samuel Lino em Flamengo x Mirassol repercute: 'Não precisa'

Varela em ação na partida entre Flamengo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro

Gol perdido em Flamengo x Mirassol viraliza: 'Inacreditável'

Pulgar em ação durante partida do Flamengo e Mirassol

Lance de Pulgar em Flamengo x Mirassol chama atenção: 'Pode renovar'

Carrascal comemorando gol com os braços abertos em Flamengo x Mirassol

Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Mirassol no Brasileirão

Arrascaeta usando óculos de regulação circadiana com a camisa do Flamengo

De olho no Palmeiras? Óculos de Arrascaeta viralizam antes de jogo do Flamengo

Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Fala de Gabigol sobre o Flamengo repercute: 'Pode voltar'

Régis Pitbull durante treino pelo Corinthians

Ex-atacante de Corinthians e Vasco vive nas ruas após vício em crack

Mídia's Cup será exibido pelo Lance! (Foto: Reprodução Instagram)

Mídia's Cup 2026 terá cobertura especial do Lance!

Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras

Ex-diretor do Flamengo questiona venda da SAF do Vasco: 'Como fica a lisura?'

Cruzeiro abriu o placar, mas sofreu a virada no segundo tempo (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dublador revela provocação de Kaio Jorge em Atlético x Cruzeiro

Comentarista publicou vídeo de esclarecimento após episódio em entrevista com Stabile (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Presidente do Corinthians comete gafe bizarra em entrevista