Torcedores do Flamengo mandam recado para Rodinei: 'Não aceito'
Jogador fechou com o Santos
O Santos anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação do lateral Rodinei como novo reforço do clube, gerando repercussão e recados da torcida do Flamengo nas redes sociais. O atleta rescindiu com o Olympiacos, da Grécia, e assinou vínculo com o Peixe até dezembro de 2027.
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Pelo Rubro-Negro, o jogador conquistou duas Copas Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros até deixar o clube, em 2023, rumo ao futebol europeu.
Veja alguns comentários:
rodilindo… não aceito pic.twitter.com/MA4ng0BJul— jurídico cafu royal (@simfekg1e) September 2, 2026
Boa sorte meu rodilindo 😓😓😓🥹❤️🖤— 🇧🇷luiz 𓅐🏆4× (@FLAsexxxo) September 2, 2026
Saudades Rodilindo, boa sorte!😘♥️🖤— NEGA R4N9EL🐟 (@negarangel13) September 2, 2026
Rodilindo ..— crfmengo (@crfdanizinha) September 2, 2026
joga muito, se voltasse pro mengao ninguém ia reclamar— Holy🐐 (@holycau47) September 2, 2026
Arthur e Rodinei aparecem no BID e estão liberados para jogar pelo Santos
Os dois novos reforços do Santos, Arthur e Rodinei, foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (2) e estão liberados para estrear pelo Peixe. Ambos já podem estar à disposição para o próximo jogo da equipe pelo Brasileirão, neste domingo (6), contra o Internacional.
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Arthur, anunciado na última segunda-feira (31), vem treinando normalmente com o elenco e tem boas chances de ser relacionado para a partida no Beira-Rio. Por outro lado, Rodinei, anunciado nesta quarta-feira (2), deve chegar a Santos até o fim desta semana e ainda é dúvida para o compromisso no Rio Grande do Sul.
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