O ex-atacante Régis Pitbull, que defendeu clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Vasco e Corinthians, passou a viver nas ruas de São Paulo após enfrentar problemas relacionados ao vício em crack.

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Segundo informações do Ge, o ex-jogador vive em um abrigo improvisado com lonas e cobertores em uma praça localizada em Pirituba, bairro da Zona Norte de São Paulo.

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— O pessoal da torcida veio aí no domingo conversar comigo, querem me ajudar. Eu sou Corinthians demais, eles lembram sempre de mim. Me dá mais um café aí, mas coloca mais açúcar porque tá amargo – disse Régis ao Ge.

Régis relembrou o período de sucesso que viveu ainda nos gramados. O ex-jogador chegou a atuar no futebol árabe, coreano, japonês e turco.

— Eu andava de BMW, tive uma Dakota (caminhonete). Um dia fui na churrascaria comer uma costela daquelas top e nem paguei, tiraram fotos e não deixaram pagar a conta. Imagina isso hoje? Você está louco — relembrou.

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Régis enfrenta dificuldades para iniciar um processo de recuperação da dependência química, e pessoas próximas relatam que a principal barreira é a resistência do ex-jogador em aceitar ajuda. Amigos e familiares acompanham a situação de perto, mas evitam falar publicamente sobre o caso. Antes de ir para as ruas, ele vivia uma rotina marcada por oscilações no estado de saúde e momentos de maior lucidez.

O ex-jogador é pai de dois filhos e conta ainda com pai e irmãos. A mãe de Régis morreu há alguns anos, sem ver o filho superar a dependência química. Mesmo em meio às dificuldades, ele chegou a atuar em partidas de futebol amador, que também funcionavam como alternativa de renda, segundo o Ge.

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— Não quero que ninguém saiba que eu existo. Se acharem que estou morto, é melhor. Não sou um coitadinho — concluiu.

Régis Pitbull chegou a ser detido por lesão corporal grave após agredir o síndico com uma cabeçada e socos no rosto. A agressão aconteceu dentro do elevador, depois de o ex-jogador chutar a porta e ser repreendido pelo profissional do condomínio.

O Boletim de Ocorrência foi registrado no 33º Distrito Policial (DP). Régis chegou a ser preso e utilizou tornozeleira eletrônica. Segundo o ex-jogador, a determinação judicial já foi cumprida.

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Régis Pitbull defendeu o Corinthians em 2004 (Foto: Reprodução/Instagram )

Carreira de Régis Pitbull

Régis Fernandes da Silva, conhecido no futebol como Régis Pitbull, está com 49 anos e completa 50 no dia 22 de setembro. O ex-atacante construiu uma carreira marcada por passagens por clubes do Brasil e do exterior, além de ter defendido equipes tradicionais do futebol brasileiro.

Ao longo da carreira profissional, Régis disputou 170 partidas e marcou 49 gols. Entre os clubes que defendeu estão Corinthians, Vasco, Bahia, Ponte Preta, Coritiba, Ceará, Portuguesa, ABC e Comercial, além de equipes como Marítimo, de Portugal, Kyoto Sanga, do Japão, Gaziantepspor, da Turquia, e Daejeon Citizen, da Coreia do Sul.

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Régis também passou por Inter de Limeira, Rio Branco-MG, Poços de Caldas-MG e São Raimundo-AM, além do Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

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