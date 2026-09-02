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Veja gols em Flamengo x Mirassol: Carrascal abre o placar e Paquetá amplia

Equipes se enfrentam no Maracanã

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 19:50
Atualizado há 3 minutos
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Carrascal comemorando gol com os braços abertos em Flamengo x Mirassol
Partida é válida pelo primeiro turno (Foto: GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO

Flamengo e Mirassol se enfrentam no Maracanã nesta quarta-feira (2) em jogo atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times jogaram no último dia 16 no Estádio José Maria Campos Maia, e o time comandado por Leonardo Jardim venceu por 5 a 1.

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A partida disputada no Rio de Janeiro também é relevante para os donos da casa pelo fato de igualar o número de jogos com o principal rival na disputa do título, o Palmeiras. Após o apito final, ambos os clubes estarão com 25 partidas disputadas.

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O primeiro gol da partida veio aos 14 minutos de jogo para o Flamengo. Pulgar acionou Lino pela esquerda, que, por sua vez, tocou para Pedro, que deu a assistência para Jorge Carrascal balançar as redes de Walter.

Aos 43, Lucas Paquetá ampliou para os donos da casa. O camisa 20 recebeu cruzamento de Carrascal e, de cabeça, marcou.

Veja os gols da partida:

Arrascaeta conduzindo a bola contra o Mirassol
Jogo do returno entre Mirassol e Flamengo terminou em 5 a 1 para o Rubro-Negro (Foto: Walbron Siquiera/Ag. F8/Folhapress)

Como chegam Flamengo e Mirassol

O Flamengo entra em campo tentando diminuir a distância para o Palmeiras na liderança do Brasileirão. Com 48 pontos, o Rubro-Negro igualará o número de partidas do rival paulista após o duelo atrasado.

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A equipe vem de vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo e terá o retorno de Bruno Henrique, que cumpriu suspensão no clássico. A tendência, porém, é que o atacante comece entre os reservas, com Pedro como referência ofensiva.

Alex Sandro, Vitão e De la Cruz são dúvidas por estarem em recuperação, assim como Saúl, que desfalcou o Flamengo no último compromisso por causa de um quadro de gripe.

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O Mirassol, por sua vez, ocupa a 16ª colocação, com 25 pontos, e chega após empates por 1 a 1 contra Santos e Palmeiras. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Neto Moura está fora, enquanto Wallisson volta a ficar disponível depois de cumprir suspensão.

Flamengo e Mirassol se enfrentaram há duas semanas, no Maião, pelo segundo turno do Brasileirão. Na ocasião, o time carioca venceu por 5 a 1.

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