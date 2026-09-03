O Corinthians tem aproveitamento inferior quando não conta com Yuri Alberto em campo na temporada 2026. A ausência do atacante também expõe uma limitação do elenco para encontrar uma referência no setor ofensivo, enquanto Pedro Raul e Gui Negão enfrentam dificuldades e vivem sob desconfiança de parte da torcida.

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Com o atacante, a equipe disputou 32 partidas, somou 14 vitórias, dez empates e oito derrotas, com 59,4% de aproveitamento. Sem o Yuri Alberto, foram 16 jogos, com seis vitórias, quatro empates e seis derrotas, o que representa 43,8% de rendimento.

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A diferença também aparece nos números ofensivos. O Corinthians marcou 35 gols nas partidas em que Yuri Alberto atuou, enquanto balançou as redes 17 vezes nos jogos sem o atacante. Apesar da queda na produção, a equipe mantém uma média semelhante de finalizações necessárias para marcar: 12,0 com Yuri e 11,9 sem ele.

Atacante Yuri Alberto, do Corinthians, durante uma partida do Brasileirão de 2026 entre Corinthians e Athletico-PR

Pressão nos companheiros de ataque

O cenário coloca ainda mais pressão sobre Pedro Raul e Gui Negão, os outros atacantes do elenco que atuam como referência no setor ofensivo.

Após a lesão de Yuri Alberto, Pedro Raul assumiu maior espaço no ataque do Corinthians. O centroavante disputou oito partidas a partir de 2 de agosto, sendo titular em seis, e marcou dois gols. Foram 250 minutos para participar diretamente de um gol, além de média de 1,5 finalização por jogo, sendo 0,9 no gol.

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Pedro Raul também registrou 0,5 passe decisivo por partida e converteu 33% das grandes chances, com um gol em três oportunidades. O atacante precisou de seis finalizações para marcar e apresentou 35% de eficiência nos duelos, além de 0,5 falta sofrida por jogo. A nota média no SofaScore é de 6,59.

Gui Negão, por sua vez, entrou em campo quatro vezes no período, sendo titular em uma delas, e acumulou 124 minutos. O atacante teve média de 0,5 finalização por partida, sem acertar nenhuma no gol, e registrou 0,8 passes decisivos por jogo. Em uma grande chance, não conseguiu converter.

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Nos demais números, Gui Negão teve 37% de eficiência nos duelos e sofreu 0,2 falta por partida. A nota média do atacante no SofaScore é de 6,48.

A situação ficou evidente no clássico contra o Santos. Sem Yuri Alberto, o técnico Fernando Diniz optou por uma alternativa diferente para o ataque. Em vez de escalar Pedro Raul ou Gui Negão como homem de referência, o treinador colocou Memphis Depay mais adiantado.

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A formação teve Kaio César e Dieguinho abertos pelos lados, enquanto Memphis atuou mais próximo da área, sem um centroavante de ofício à sua frente. A escolha mostrou que, diante da ausência de Yuri, Diniz ainda busca uma solução para ocupar a posição e dar mais eficiência ao ataque.

Quando Yuri Alberto volta a jogar?

O Corinthians tinha a expectativa de contar com o atacante Yuri Alberto no clássico contra o Santos, no domingo (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, no entanto, sentiu um desconforto físico durante uma das últimas atividades antes da partida e passou por exames médicos para avaliar a situação.

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Fora do clássico, Yuri Alberto ainda não voltou a treinar com o elenco. O atacante foi ausência nas atividades de segunda-feira (1º) e terça-feira (2), enquanto segue em recuperação do problema físico.

Ainda não há confirmação sobre a presença do jogador no duelo contra a Chapecoense, no domingo (6), novamente pelo Campeonato Brasileiro. A comissão técnica do Corinthians aguarda a evolução do atacante para definir se ele terá condições de voltar a ser relacionado.

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Números:

Yuri Alberto pelo Corinthians

238 jogos (203 titular) 84 gols 24 assistências 168 minutos para participar de gol 2.5 finalizações por jogo (1.0 no gol) 0.7 passe decisivo por jogo 44% de conversão em grandes chances 31 grandes chances criadas 7.0 finalizações para marcar 41% de eficiência nos duelos 1.3 falta sofrida por jogo Nota Sofascore 6.96

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Yuri Alberto em 2026

32 jogos (26 titular) 8 gols 4 assistências 200 minutos para participar de gol 2.1 finalizações por jogo (0.9 no gol) 0.7 passe decisivo por jogo 26% de conversão em grandes chances 5 grandes chances criadas 8.4 finalizações para marcar 39% de eficiência nos duelos 0.8 falta sofrida por jogo Nota Sofascore 6.69

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