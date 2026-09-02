Gol perdido em Flamengo x Mirassol viraliza: 'Inacreditável'

Flamengo e Mirassol estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), no Maracanã, em partida atrasada pela 4ª rodada da competição. No entanto, em uma jogada de Varela no fim do primeiro tempo irritou os torcedores.

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Aos 39 minutos da primeira etapa, Samuel Lino recebe passe de Pedro na entrada da área, tenta limpar marcador e tem chute bloqueado. A bola resvala em Denilson e sobra para Varela sozinho diante do gol, mas o lateral chuta fraco e facilita a defesa de Walter.

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Veja o lance:

olha o gol que o varela perdeu pic.twitter.com/QGz1cpPGUc — out of context brasileirão (@oocbrsao) September 2, 2026

➡️Veja gol em Flamengo x Mirassol: Carrascal abre o placar para os donos da casa

Veja a repercussão:

NÃO PODE VARELA — Guizoᶜʳᶠ (@gz_ahlevo) September 2, 2026

QUE ISSO VARELA?! — Gabrielaᶜʳᶠ (@gabiXIII) September 2, 2026

O gol que o varela perdeu agr entra para o inacreditável f.c — Batata (45/45) (@Bariette_) September 2, 2026

NAO É POSSIVEL VARELA — dayᶜʳᶠ É TETRA!!!! 🪭 (@arraxcareizinho) September 2, 2026

INACREDITÁVEL VARELA — alison. (@aIisoncrf) September 2, 2026

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Mirassol

🏆 Brasileirão – 4ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

👁️ Onde assistir: Premiere

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