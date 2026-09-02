Gol perdido em Flamengo x Mirassol viraliza: 'Inacreditável'
Equipes estão se enfrentando pela 4ª rodada da competição
Flamengo e Mirassol estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), no Maracanã, em partida atrasada pela 4ª rodada da competição. No entanto, em uma jogada de Varela no fim do primeiro tempo irritou os torcedores.
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Aos 39 minutos da primeira etapa, Samuel Lino recebe passe de Pedro na entrada da área, tenta limpar marcador e tem chute bloqueado. A bola resvala em Denilson e sobra para Varela sozinho diante do gol, mas o lateral chuta fraco e facilita a defesa de Walter.
Veja o lance:
olha o gol que o varela perdeu pic.twitter.com/QGz1cpPGUc— out of context brasileirão (@oocbrsao) September 2, 2026
➡️Veja gol em Flamengo x Mirassol: Carrascal abre o placar para os donos da casa
Veja a repercussão:
NÃO PODE VARELA— Guizoᶜʳᶠ (@gz_ahlevo) September 2, 2026
QUE ISSO VARELA?!— Gabrielaᶜʳᶠ (@gabiXIII) September 2, 2026
O gol que o varela perdeu agr entra para o inacreditável f.c— Batata (45/45) (@Bariette_) September 2, 2026
NAO É POSSIVEL VARELA— dayᶜʳᶠ É TETRA!!!! 🪭 (@arraxcareizinho) September 2, 2026
INACREDITÁVEL VARELA— alison. (@aIisoncrf) September 2, 2026
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere
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