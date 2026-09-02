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Mídia's Cup 2026 terá cobertura especial do Lance!

Parceria firmada irá exibir as partidas do torneio

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/09/2026 14:16
Atualizado há 1 minutos
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Mídia's Cup será exibido pelo Lance! (Foto: Reprodução Instagram)
Mídia's Cup será exibido pelo Lance! (Foto: Reprodução Instagram)

O Lance! é parceiro de mídia do Mídia's Cup 2026, campeonato de futebol society disputado por profissionais do mercado publicitário brasileiro e organizado pelo Grupo de Mídia São Paulo. A competição começa em 3 de setembro, com o Torneio Início, e se encerra em 5 de dezembro, com a final.

A parceria prevê cobertura editorial do campeonato nos canais do Lance! ao longo da temporada e presença da marca no Torneio Início. O Mídia's Cup é um evento fechado, restrito a profissionais das empresas participantes.

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Como vai funcionar o Mídia's Cup

O torneio é disputado em duas divisões, Série Ouro e Série Prata, com oito equipes cada. Em ambas, as quatro melhores colocadas avançam às semifinais. As duas finalistas da Série Prata sobem automaticamente para a Série Ouro na temporada seguinte, no lugar das duas equipes de menor pontuação da divisão superior.

Disputam a Série Ouro em 2026 as equipes de WMcCann, Publicis, Essence, BETC, WE, Ogilvy, Galeria e Talent. A Série Prata é formada por Africa, VML, Mediabrands, Agência WE, Lew'Lara e DPZ, além de duas equipes convidadas a serem anunciadas.

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Lance! e Grupo de Mídias de São Paulo firma parceria para exibição do Mídia's Cup (Foto: Divulgação)
Lance! e Grupo de Mídias de São Paulo firma parceria para exibição do Mídia's Cup (Foto: Divulgação)

Objetivo do torneio e parceria com o Lance!

"O mercado de mídia é feito por gente que passa o ano inteiro medindo a atenção dos outros e quase nunca aparece na história", afirma Maykon Marins, Head de Growth e Marketing do Lance!. "O Mídia's Cup inverte isso por alguns meses e o Lance! entra para fazer o que sabe fazer desde 1997: contar história de jogo, com o mesmo critério que aplica ao futebol profissional. É a forma que encontramos de colocar holofote em quem sustenta o ecossistema da comunicação no Brasil."

"O Midia's Cup é o evento mais democrático do nosso mercado, onde temos uma grande integração entre todos os cargos da agencia, em um momento de competição saudável, com times mistos e diversas ativações rodada a rodada, se tornando num grande momento de conexão para o nosso mercado", diz Dante Mennichelli, Agency Partner no Tik Tok e Diretor no Grupo de Mídia responsável pelo Torneio.

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