Lance de Pulgar em Flamengo x Mirassol chama atenção: 'Pode renovar'
Equipes estão se enfrentando pela 4ª rodada da competição
Flamengo e Mirassol estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), no Maracanã, em partida atrasada pela 4ª rodada da competição. Com uma fatiada do Pulgar, e uma assistência de Pedro, o Rubro-Negro abriu o placar com gol de Carrascal.
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No entanto, apesar do gol de Carrascal, o que chamou atenção dos torcedores foi a fatiada de Pulgar, em um contra ataque do Rubro-Negro. Apesar do grande lance, o jogador pediu para ser substituído e saiu aos 30 minutos da primeira etapa. Veja o lance:
➡️Veja gol em Flamengo x Mirassol: Carrascal abre o placar para os donos da casa
September 2, 2026
Veja a repercussão:
Baita contra ataque. Rápido e preciso. Destaque pro pulgar #flaxmir— André (@deco8989) September 2, 2026
Que passe lindo do pulgar— h.dias (@hadassa_crf) September 2, 2026
O Pulgar é absurdo, graças a Deus que renovaram com ele— Lucas Oliveira (@Smooki10) September 2, 2026
Pode renovar por mais 3 anos com o Pulgar, que bola pro Lino, joga DEMAIS.— Igor Boniolo (@IgorBoniolo) September 2, 2026
E esse passe do pulgar, essa fatiada, Deus me livreee!!!🤌🏽😝— yago🤴🏽 (@yago__07) September 2, 2026
que tapa do pulgar 😵💫— w4les៹ jurídico aseul 🏄♀️ (@dearbaegi) September 2, 2026
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere
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