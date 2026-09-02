Lance de Pulgar em Flamengo x Mirassol chama atenção: 'Pode renovar'

Flamengo e Mirassol estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), no Maracanã, em partida atrasada pela 4ª rodada da competição. Com uma fatiada do Pulgar, e uma assistência de Pedro, o Rubro-Negro abriu o placar com gol de Carrascal.

➡️ Simule os jogos do seu time no Brasileirão!

No entanto, apesar do gol de Carrascal, o que chamou atenção dos torcedores foi a fatiada de Pulgar, em um contra ataque do Rubro-Negro. Apesar do grande lance, o jogador pediu para ser substituído e saiu aos 30 minutos da primeira etapa. Veja o lance:

continua após a publicidade

➡️Veja gol em Flamengo x Mirassol: Carrascal abre o placar para os donos da casa

Veja a repercussão:

Baita contra ataque. Rápido e preciso. Destaque pro pulgar #flaxmir — André (@deco8989) September 2, 2026

Que passe lindo do pulgar — h.dias (@hadassa_crf) September 2, 2026

O Pulgar é absurdo, graças a Deus que renovaram com ele — Lucas Oliveira (@Smooki10) September 2, 2026

Pode renovar por mais 3 anos com o Pulgar, que bola pro Lino, joga DEMAIS. — Igor Boniolo (@IgorBoniolo) September 2, 2026

E esse passe do pulgar, essa fatiada, Deus me livreee!!!🤌🏽😝 — yago🤴🏽 (@yago__07) September 2, 2026

que tapa do pulgar 😵‍💫 — w4les៹ jurídico aseul 🏄‍♀️ (@dearbaegi) September 2, 2026

Carrascal comemorando gol em Flamengo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Giovan de Souza/Flamengo)

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Mirassol

🏆 Brasileirão – 4ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã

👁️ Onde assistir: Premiere

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.