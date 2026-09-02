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Lance de Pulgar em Flamengo x Mirassol chama atenção: 'Pode renovar'

Equipes estão se enfrentando pela 4ª rodada da competição

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 20:03
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Pulgar em ação durante partida do Flamengo e Mirassol
Pulgar em ação durante partida do Flamengo e Mirassol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Flamengo e Mirassol estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), no Maracanã, em partida atrasada pela 4ª rodada da competição. Com uma fatiada do Pulgar, e uma assistência de Pedro, o Rubro-Negro abriu o placar com gol de Carrascal.

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No entanto, apesar do gol de Carrascal, o que chamou atenção dos torcedores foi a fatiada de Pulgar, em um contra ataque do Rubro-Negro. Apesar do grande lance, o jogador pediu para ser substituído e saiu aos 30 minutos da primeira etapa. Veja o lance:

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➡️Veja gol em Flamengo x Mirassol: Carrascal abre o placar para os donos da casa

Veja a repercussão:

Carrascal comemorando gol em Flamengo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro
Carrascal comemorando gol em Flamengo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Giovan de Souza/Flamengo)

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Mirassol
🏆 Brasileirão – 4ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de setembro de 2026, 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã
👁️ Onde assistir: Premiere

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