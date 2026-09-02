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Dublador revela provocação de Kaio Jorge em Atlético x Cruzeiro

Confronto terminou em 2 a 1, de virada, para o Galo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
02/09/2026 11:17
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Cruzeiro abriu o placar, mas sofreu a virada no segundo tempo (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Cruzeiro abriu o placar, mas sofreu a virada no segundo tempo (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro de virada na Arena MRV, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo terminou em 2 a 1 para o Galo. Por meio das redes sociais, Gustavo Machado realizou a leitura labial da conversa dos jogadores durante o clássico.

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Leitura labial em Atlético x Cruzeiro

Como foi o confronto decisivo pela Copa do Brasil?

O Atlético teve a primeira chance clara no jogo em cobrança de falta pela esquerda, cabeceada por Cassierra, que acertou a trave. A resposta do Cruzeiro veio em finalização de Arroyo dentro da área, que desviou na defesa. Pouco depois, Matheus Pereira perdeu a bola no meio-campo, e Bernard teve oportunidade na área, mas Otávio realizou grande defesa. A principal chance do Cruzeiro ocorreu aos 17 minutos, em chute do camisa 10 de fora da área que passou com perigo à esquerda do gol.

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Aos 27 minutos, após erro de passe na saída, Arroyo recebeu na entrada da área e passou para Kaio Jorge, que foi derrubado por Vitão. Klaus marcou pênalti. O camisa 19 bateu no ângulo direito e abriu o placar. O Galo quase empatou nos acréscimos do primeiro tempo, em escanteio, mas Kaio Jorge salvou em cima da linha.

No início da segunda etapa, os donos da casa assustaram com diversas bolas cruzadas na área, mas ninguém apareceu para finalizar. Aos 6 minutos, Kaio Jorge quase ampliou, mas acertou a trave. Em seguida, o Cruzeiro manteve a pressão. A partida mudou quando Villalba foi expulso aos 16 minutos. Com isso, Otávio passou a ser mais exigido.

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Após mais de 15 minutos de pressão, o Atlético-MG empatou quando Victor Hugo recebeu dentro da área, girou e chutou sem chances para Otávio. Instantes depois, o goleiro foi exigido novamente. Na reta final, Victor Hugo acertou a trave direita do gol do Cruzeiro. Em seguida, Fred fez um belo chute e virou para o Alvinegro.

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Após marcar gol contra o Atlético, Kaio Jorge, do Cruzeiro, provocou o rival (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
Após marcar gol contra o Atlético, Kaio Jorge, do Cruzeiro, provocou o rival (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
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