Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após eliminação: 'Parabéns'
O Alvinegro foi eliminado pelo Palmeiras
Santos foi eliminado após empatar sem gols com o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, pelas quartas da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Alviverde garantiu a classificação ao vencer por 3 a 0, no Nubank Parque.
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Com a eliminação, torcedores do Santos apontaram o Cuca, treinador do Alvinegro como grande culpado do resultado e da desclassificação por poupar jogadores no jogo de ida. Como por exemplo, Neymar, camisa 10 santista saiu lesionado no jogo da volta e pouco pode contribuir.
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Veja a repercussão:
🚨Cuca errou na estratégia do jogo de ida e no jogo de volta!— João Frederico Alves Stolf Martins (@jf_martins_) September 3, 2026
A lesão de Barreal, Veríssimo e Neymar em um jogo que não valia NADA!
Pode ter custado nossa permanência na serie A! pic.twitter.com/6cLPpNhGS5
Ótima estratégia do Cuca, rifa o primeiro jogo da CB e agora com 3 x 0 no lombo põe a turma toda pra machucar metade do time, parabéns "jenio"— Paulo Bueno (@PauloBu05495685) September 3, 2026
Cuca foi muito mal hj. Adversário fechado, ele coloca 2 pontas pra correr, e pasmem q nenhum dos 2 foi o ex titular caballero, colocou Moisés. Zero coerência. Mas a gente já imaginava essa ideia de disputar 2 competições apenas né cuca.— kaOs¹⁹¹² (@Boemiosfc_fx) September 3, 2026
Tentando entender a coerência do Mestre Cuca:— Comando Santista (@ComandoSantista) September 3, 2026
- Comece o ano dando sequência ao Miguelito. Abaixo em alguns jogos, muito bem em outros.
- Depois da Copa do Mundo, passe a utilizar Caballero, que havia sido devolvido e acabou disputando o Mundial.
- Miguelito faz gol na… pic.twitter.com/i241rJOB00
tudo culpa do cuca que poupou o primeiro jogo— rafa ˢᶠᶜ (@rafaelxwxx) September 3, 2026
Como foi Santos x Palmeiras?
Precisando reverter um placar complicado de 3 a 0 do primeiro jogo, restou ao Santos ir para cima do Palmeiras e controlar a posse de bola. No entanto, não conseguiu levar grandes perigos a Carlos Miguel. O time de Abel Ferreira, por sua vez, marcava bem e evitava espaços ao craque santista. Mauricio também teve a chance de aumentar o placar agregado do Verdão, mas não foi eficiente. Porém, quem teve mais desvantagem foram os mandantes, que ainda perderam Neymar no intervalo em razão de dores na coxa direita.
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Com a saída de Neymar, o Santos perdeu muito na qualidade de bola e criação de jogadas. O Palmeiras passou a administrar a partida sem grandes investidas, já que o placar agregado era favorável. Arthur e Vitor Roque tiveram suas chances, enquanto do lado santista, Rony perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para colocar Larson e Luis Pacheco em campo, que viram o Palmeiras sair classificado do clássico.
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