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Torcedores do Santos mandam recado a Cuca após eliminação: 'Parabéns'

O Alvinegro foi eliminado pelo Palmeiras

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 08:00
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Cuca em Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil
Cuca em Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, pelo jogo da volta das quartas da Copa do Brasil (Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress)

Santos foi eliminado após empatar sem gols com o Palmeiras, nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro, pelas quartas da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Alviverde garantiu a classificação ao vencer por 3 a 0, no Nubank Parque.

➡️Neymar vira assunto após sair em Santos x Palmeiras: 'Não era'

Com a eliminação, torcedores do Santos apontaram o Cuca, treinador do Alvinegro como grande culpado do resultado e da desclassificação por poupar jogadores no jogo de ida. Como por exemplo, Neymar, camisa 10 santista saiu lesionado no jogo da volta e pouco pode contribuir.

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Veja a repercussão:

Como foi Santos x Palmeiras?

Precisando reverter um placar complicado de 3 a 0 do primeiro jogo, restou ao Santos ir para cima do Palmeiras e controlar a posse de bola. No entanto, não conseguiu levar grandes perigos a Carlos Miguel. O time de Abel Ferreira, por sua vez, marcava bem e evitava espaços ao craque santista. Mauricio também teve a chance de aumentar o placar agregado do Verdão, mas não foi eficiente. Porém, quem teve mais desvantagem foram os mandantes, que ainda perderam Neymar no intervalo em razão de dores na coxa direita.

Gabigol durante a partida contra o Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro
Gabigol durante a partida contra o Palmeiras pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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Com a saída de Neymar, o Santos perdeu muito na qualidade de bola e criação de jogadas. O Palmeiras passou a administrar a partida sem grandes investidas, já que o placar agregado era favorável. Arthur e Vitor Roque tiveram suas chances, enquanto do lado santista, Rony perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para colocar Larson e Luis Pacheco em campo, que viram o Palmeiras sair classificado do clássico.

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