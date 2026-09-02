Durante o primeiro tempo de Vitória e Vasco nesta quarta-feira (2), pelas quartas de final da Copa do Brasil, um gol perdido pelo time visitante repercutiu nas redes sociais. O argentino Spinelli recebeu cruzamento de Lucas Piton e, na entrada da pequena área, cabeceou a bola na trave.

➡️Ex-Vasco acerta com Inter Miami e será companheiro de Messi

O jogo de ida entre as equipes terminou em 1 a 0 para os cariocas, garantido pelo gol marcado pelo colombiano Andrés Gómez.

Veja alguns comentários sobre o lance de Spinelli:

O alérgico a gol Spinelli — Fernando (@FERNAND81660156) September 3, 2026

O Spinelli poderia pedir pro Padre, da próxima vez, ungir ou benzer a CABEÇA dele, quem sabe não perca mais nenhum gol fácil como esse que ele perdeu no primeiro tempo de Vitória x Vasco. — 🇵🇹Larissa ✠ Motta🇮🇹 (@LarissaMotta_90) September 3, 2026

O Spinelli não ajuda. O cara não pode perder esses dois gols de cabeça. Inimigo do gol! — Vascaíno Sincero 💢 (@martasovasco) September 3, 2026

Toda vez que o Spinelli erra um gol de cabeça eu lembro do Vegetti... — Lucas ✠ (@luscas1994) September 3, 2026

spinelli tem alergia a gol — clara ✠ (@clarapelizzarii) September 3, 2026

Spinelli, do Vasco, foi criticado por gol perdido contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco está definido para partida decisiva contra o Vitória; veja a escalação

O treinador Pedro Emanuel definiu os 11 jogadores do Vasco que vão iniciar a partida contra o Vitória em busca da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Para a partida, o treinador repetiu a base que venceu o adversário baiano na primeira partida entre as equipes. As únicas diferenças são as entradas de Sosa na vaga de Barros, que está suspenso, e Adson no lugar de Colidio.

continua após a publicidade

Escalação do Vasco

Com isso, o Cruz-Maltino entra em campo com: Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton; Sosa, Ramon Rique e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Escalação do Vitória

Em busca de reverter o resultado do primeiro jogo, o treinador Jair Ventura definiu a escalação do Vitória com: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.