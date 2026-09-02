Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Chance desperdiçada em Vitória x Vasco enlouquece torcedores: 'Alérgico'

Jogo de ida terminou em 1 a 0 para o Cruz-Maltino

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 22:19
Favorite o Lance! no Google
Spinelli, do Vasco, olhando para o alto com as mãos na cintura
Spinelli é titular do Vasco (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Folhapress)

Durante o primeiro tempo de Vitória e Vasco nesta quarta-feira (2), pelas quartas de final da Copa do Brasil, um gol perdido pelo time visitante repercutiu nas redes sociais. O argentino Spinelli recebeu cruzamento de Lucas Piton e, na entrada da pequena área, cabeceou a bola na trave.

➡️Ex-Vasco acerta com Inter Miami e será companheiro de Messi

O jogo de ida entre as equipes terminou em 1 a 0 para os cariocas, garantido pelo gol marcado pelo colombiano Andrés Gómez.

Veja alguns comentários sobre o lance de Spinelli:

Spinelli com camisa branca do Vasco
Spinelli, do Vasco, foi criticado por gol perdido contra o Vitória (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco está definido para partida decisiva contra o Vitória; veja a escalação

O treinador Pedro Emanuel definiu os 11 jogadores do Vasco que vão iniciar a partida contra o Vitória em busca da classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Para a partida, o treinador repetiu a base que venceu o adversário baiano na primeira partida entre as equipes. As únicas diferenças são as entradas de Sosa na vaga de Barros, que está suspenso, e Adson no lugar de Colidio.

continua após a publicidade

Escalação do Vasco

Com isso, o Cruz-Maltino entra em campo com: Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton; Sosa, Ramon Rique e Thiago Mendes; Adson, Andrés Gómez e Spinelli.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Escalação do Vitória

Em busca de reverter o resultado do primeiro jogo, o treinador Jair Ventura definiu a escalação do Vitória com: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Walace, Zé Vítor e Matheuzinho; Tarzia, Erick e Renato Kayzer.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Santos e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira (2), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil.

Fora de Campo

Gol perdido em Santos x Palmeiras gera revolta: 'Não pode'

Há 21 minutos
Samuel Lino olhando para a bola aos seus pés

Fora de Campo

Atitude de Samuel Lino em Flamengo x Mirassol repercute: 'Não precisa'

Há 36 minutos
Varela em ação na partida entre Flamengo e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Gol perdido em Flamengo x Mirassol viraliza: 'Inacreditável'

Há 2 horas
Pulgar em ação durante partida do Flamengo e Mirassol

Fora de Campo

Lance de Pulgar em Flamengo x Mirassol chama atenção: 'Pode renovar'

Há 2 horas
Carrascal comemorando gol com os braços abertos em Flamengo x Mirassol

Flamengo

Veja os gols da vitória do Flamengo sobre o Mirassol no Brasileirão

Há 2 horas
Arrascaeta usando óculos de regulação circadiana com a camisa do Flamengo

Fora de Campo

De olho no Palmeiras? Óculos de Arrascaeta viralizam antes de jogo do Flamengo

Há 2 horas
Mais LANCE!
Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'

Fala de Gabigol sobre o Flamengo repercute: 'Pode voltar'

Régis Pitbull durante treino pelo Corinthians

Ex-atacante de Corinthians e Vasco vive nas ruas após vício em crack

Mídia's Cup será exibido pelo Lance! (Foto: Reprodução Instagram)

Mídia's Cup 2026 terá cobertura especial do Lance!

Da direita para a esquerda: Mário Junqueira, da Almirante S.A, Admar Lopes, Leila Pereira e Marcos Lamacchia posam para foto com Leila Pereira no estádio do Palmeiras

Ex-diretor do Flamengo questiona venda da SAF do Vasco: 'Como fica a lisura?'

Cruzeiro abriu o placar, mas sofreu a virada no segundo tempo (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dublador revela provocação de Kaio Jorge em Atlético x Cruzeiro

Comentarista publicou vídeo de esclarecimento após episódio em entrevista com Stabile (Foto: Bruno Escolástico/E.Fotografia/Folha Press)

Presidente do Corinthians comete gafe bizarra em entrevista

Artur Jorge na Arena MRV

Após eliminação do Cruzeiro, Artur Jorge tem conta nas redes sociais suspensa temporariamente

Gonzalo Plata e Matheus Martins apresentados pelo Dinamo Moscou antes de suas reprovações

Plata e Matheus Martins viram memes após reprovação no Dínamo Moscou

Agentes da Polícia Civil chegam à delegacia após operação Falso 9

Polícia prende golpista que se passou por técnico do Grêmio

Provocação de Alexsander a Kaio Jorge viralizou rapidamente nas redes sociais (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Atitude de Alexsander com Kaio Jorge viraliza: 'Futebol raiz'

Decisão de Raphael Claus é fortemente contestada nas redes sociais por torcedores (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Decisão de Claus irrita torcedores em Atlético-MG x Cruzeiro

Galvão Bueno Luis Roberto

Galvão Bueno revela maior tristeza da carreira: 'Saía para limpar as lágrimas'

Andreas Pereira, do Palmeiras, correndo contra o Santos

Inteligência artificial crava placar de Santos x Palmeiras na Copa do Brasil