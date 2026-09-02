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Fala de Gabigol sobre o Flamengo repercute: 'Pode voltar'

Atacante revelou desejo de voltar ao Rubro-Negro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 19:18
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear'
Gabigol, atacante do Flamengo, durante entrevista ao 'Fui Clear' (Foto: Reprodução)

Após a divulgação de uma entrevista exclusiva do Fui Clear com o Gabigol, do Santos, torcedores do Flamengo se agitaram nas redes sociais e revelaram a vontade da volta do atacante ao Rubro-Negro.

— Cara, é difícil, né? O futebol é muito louco, não sei como vai ser. Mas eu tenho vontade, sim. Tenho vontade, sim. O Flamengo é um time que mexe comigo. É muito tempo também, muita história, os jogadores... Foram quantos anos? Seis. É muita coisa, muitos títulos, a torcida. É muito tempo. Joguei mais lá do que aqui, por exemplo. Então, é difícil para mim jogar contra, não me sinto à vontade — afirmou.

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Veja o vídeo:

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo ficaram animados com a possibilidade da volta do ídolo do clube. Veja a repercussão:

Gabigol revela vídeo de renovação até 2028 que Flamengo nunca anunciou

A despedida de Gabigol do Flamengo, em dezembro de 2024, encerrou oficialmente uma das passagens mais marcantes da história recente do clube. Meses antes, porém, o atacante acreditava que seu futuro seria bem diferente. Segundo o atacante, a renovação de contrato para permanecer no Rubro-Negro até 2028 já havia sido acertada verbalmente, a ponto de ele gravar um vídeo preparado para anunciar a continuidade no clube.

O acordo, no entanto, nunca foi formalizado. Em entrevista ao influenciador Fui Clear, da "Clear TV", Gabigol revelou que o Flamengo autorizou a produção do material, incluindo imagens com uma camisa personalizada em referência ao novo vínculo, mas afirmou que os documentos para a assinatura do contrato jamais chegaram. 

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Trecho do vídeo da renovação de Gabigol que nunca foi ao ar
Trecho do vídeo da renovação de Gabigol que nunca foi ao ar (Foto: Reprodução/Fui Clear)

Segundo Gabriel Barbosa, as conversas pela renovação começaram em 2023 e avançaram até um acordo entre as partes durante a gestão de Rodolfo Landim. O atacante contou que, entre o fim daquele ano e o início de 2024, acreditava que sua permanência no Flamengo estava definida e que dirigentes do clube chegaram a comemorar o acerto.

— Acho que foi em 2023 que começaram as conversas de renovação para eu ficar. A negociação se arrastou bastante e, ali, eu acho que, no final de 2023 ou no começo de 2024, as coisas se acertaram. Apertaram a minha mão, deram parabéns. Bruno Spindel e Marcos Braz falaram: "Pô, Gabriel, você vai ficar aqui mais cinco anos, vai completar dez anos de Flamengo" – revelou.

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