Vitor Roque vira assunto após classificação do Palmeiras: 'Pelo menos'

Palmeiras e Santos empataram sem gols no jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, na última quarta-feira (2), na Vila Belmiro, mas garantiu a classificação graças aos 3 a 0 do jogo de ida da competição. No entanto, durante a partida, o Vitor Roque chamou atenção dos torcedores.

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Com uma sequência de atuações ruins, e uma partida abaixo contra o Santos, o atacante virou assunto ao comentarem sobre o jogador entrar na 'briga' durante o clássico.

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Veja a repercussão:

Pelo menos medo ele não tem. pic.twitter.com/dHMKP1CVRw — Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) September 3, 2026

Ele não faz gol, não dá assistência, não dribla, mas ele não peida pra ninguém — Nicolas (@Ventura314040) September 3, 2026

Nunca teve, está em má fase sim mas corre o jogo todo e não deita pra ngm — Isaiah Jackson (@JcksIsaiah) September 3, 2026

Achei q entrou bem hj, e pra quem tava isolado na frente, se saiu bem. Não sei o q tem acontecido com o Vitor roque, mas não pode ser descartado. Cabe ao treineiro recuperar o futebol dele. — Guto Medeiros (@_gmedeiros) September 3, 2026

Melhor lance dele hj — Leandro (@lschaves_89) September 3, 2026

Ele tem um psicológico muito fraco, ele precisa de um "Paizão" como o Felipão era com o Dudu, e com certeza o Abel tem sido mais um padrasto que não o suporta — Sabedoria Palestrina (@Pales1Sabedoria) September 3, 2026

Como foi Santos x Palmeiras?

Precisando reverter um placar complicado de 3 a 0 do primeiro jogo, restou ao Santos ir para cima do Palmeiras e controlar a posse de bola. No entanto, não conseguiu levar grandes perigos a Carlos Miguel. O time de Abel Ferreira, por sua vez, marcava bem e evitava espaços ao craque santista. Mauricio também teve a chance de aumentar o placar agregado do Verdão, mas não foi eficiente. Porém, quem teve mais desvantagem foram os mandantes, que ainda perderam Neymar no intervalo em razão de dores na coxa direita.

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Neymar jogador do Santos durante partida contra o Palmeiras no estádio Vila Belmiro pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Com a saída de Neymar, o Santos perdeu muito na qualidade de bola e criação de jogadas. O Palmeiras passou a administrar a partida sem grandes investidas, já que o placar agregado era favorável. Arthur e Vitor Roque tiveram suas chances, enquanto do lado santista, Rony perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para colocar Larson e Luis Pacheco em campo, que viram o Palmeiras sair classificado do clássico.

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