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Vitor Roque vira assunto após classificação do Palmeiras: 'Pelo menos'

Alviverde se classificou ás semifinais da Copa do Brasil

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
03/09/2026 06:10
Supervisionado porMarcelo Velloso,
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Vitor Roque durante Santos e Palmeiras, pela Copa do Brasil
Vitor Roque durante Santos e Palmeiras, pela Copa do Brasil (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras e Santos empataram sem gols no jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, na última quarta-feira (2), na Vila Belmiro, mas garantiu a classificação graças aos 3 a 0 do jogo de ida da competição. No entanto, durante a partida, o Vitor Roque chamou atenção dos torcedores.

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Com uma sequência de atuações ruins, e uma partida abaixo contra o Santos, o atacante virou assunto ao comentarem sobre o jogador entrar na 'briga' durante o clássico.

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Veja a repercussão:

Como foi Santos x Palmeiras?

Precisando reverter um placar complicado de 3 a 0 do primeiro jogo, restou ao Santos ir para cima do Palmeiras e controlar a posse de bola. No entanto, não conseguiu levar grandes perigos a Carlos Miguel. O time de Abel Ferreira, por sua vez, marcava bem e evitava espaços ao craque santista. Mauricio também teve a chance de aumentar o placar agregado do Verdão, mas não foi eficiente. Porém, quem teve mais desvantagem foram os mandantes, que ainda perderam Neymar no intervalo em razão de dores na coxa direita.

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Neymar jogador do Santos durante partida contra o Palmeiras no estádio Vila Belmiro pelo campeonato Copa Do Brasil 2026.
Neymar jogador do Santos durante partida contra o Palmeiras no estádio Vila Belmiro pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Com a saída de Neymar, o Santos perdeu muito na qualidade de bola e criação de jogadas. O Palmeiras passou a administrar a partida sem grandes investidas, já que o placar agregado era favorável. Arthur e Vitor Roque tiveram suas chances, enquanto do lado santista, Rony perdeu uma boa chance. Nos minutos finais, Abel Ferreira aproveitou para colocar Larson e Luis Pacheco em campo, que viram o Palmeiras sair classificado do clássico.

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