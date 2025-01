Corinthians anuncia renovação de contrato com Breno Bidon

O Corinthians anunciou a renovação de contrato de Breno Bidon, nesta segunda-feira (6). O vínculo do meia com o Timão ia até 2028, mas foi ampliado até 2029, com multas rescisórias milionárias. O canhoto de 19 anos ganhou espaço no time titular em 2024 e se destacou após boas atuações.

Em 2024, Breno Bidon conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 com o Alvinegro e foi promovido ao time principal, logo depois. O meia fez 45 jogos com a camisa do Corinthians e marcou um gol, na partida contra o América-RN, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O contrato de Breno Bidon com o Corinthians agora tem multa rescisória de R$ 370 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões) para as internacionais.

Estatísticas de Breno Bidon com a camisa do Corinthians em 2024

✅ 45 jogos

⏰ 2.687 minutos

⚽ 1 gol

🎯 26,1 (88%) passes certos por partida

🥷 1,4 desarmes por jogo

🦾 4 (53%) disputas de bola vencidas