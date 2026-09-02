Durante a partida entre Flamengo e Mirassol nesta quarta-feira (2), uma atitude de Samuel Lino repercutiu nas redes sociais. Ao ser substituído pelo técnico Leonardo Jardim, o camisa 16 deixou o gramado demonstrando insatisfação. O jogo, válido pelo Brasileirão, terminou em 2 a 0 para o Rubro-Negro.

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No X, o gesto do atacante dividiu opiniões entre os torcedores. Parte da torcida atribuiu a reação ao desejo do atleta de permanecer em campo até o apito final, enquanto outros especularam sobre um possível descontentamento com os companheiros pela pouca quantidade de passes recebidos no decorrer do jogo.

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Veja alguns comentários:

po ai o Lino viajou…. Não precisa disso jardim ta dando minutos pra todo mundo, Lino não fez uma grande partida hoje mas vem sendo um dos melhores do time no ano…. Calma cara jogo ganho precisa disso não. — ognemalf (@matheus__rlk) September 3, 2026

Calma LINO — ᴘᴇ́ʀɪᴄʟᴇsᶜʳᶠ 🔴⚫️ (@Pericles1895) September 3, 2026

ele reclamou "os cara nao toca a bola" acho que e sobre o arrascaeta que or duas vezes segurou a bola e n tocou pra ele — swing 🌹 (@swingfps) September 3, 2026

o futebol que ele ta jogando tem credito pra reclamar — kcrf (@kcrff_) September 3, 2026

Deixa o homem jogar — froes ᶜʳᶠ (@_arrascaeta) September 3, 2026

Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Mirassol?

O Flamengo começou a partida imprimindo muita intensidade e chegou ao primeiro gol aos 14 minutos, com Carrascal. Em uma jogada de contra-ataque, o chileno Erick Pulgar fez um grande lançamento, fatiando a bola, para Samuel Lino, que tocou para Pedro. O atacante encontrou Carrascal, que finalizou para abrir o placar. Aos 43', Lucas Paquetá, de cabeça, marcou o segundo do Rubro-Negro.

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Um primeiro tempo sem sustos para o time de Leonardo Jardim, que, assim como nos últimos jogos, vem levando a melhor nas etapas iniciais das partidas.

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Segundo tempo: Flamengo administra placar no Maracanã

O Flamengo voltou para a segunda etapa buscando manter o mesmo ritmo da etapa inicial. O Mirassol até tentou dar uma resposta, mas não conseguiu colocar intensidade. Assim, o Rubro-Negro administrou a partida, ficando com o controle da bola e com os três pontos.

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