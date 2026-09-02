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Atitude de Samuel Lino em Flamengo x Mirassol repercute: 'Não precisa'

Jogador deixou o gramado insatisfeito

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 21:46
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Samuel Lino olhando para a bola aos seus pés
Samuel Lino foi titular contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Durante a partida entre Flamengo e Mirassol nesta quarta-feira (2), uma atitude de Samuel Lino repercutiu nas redes sociais. Ao ser substituído pelo técnico Leonardo Jardim, o camisa 16 deixou o gramado demonstrando insatisfação. O jogo, válido pelo Brasileirão, terminou em 2 a 0 para o Rubro-Negro.

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No X, o gesto do atacante dividiu opiniões entre os torcedores. Parte da torcida atribuiu a reação ao desejo do atleta de permanecer em campo até o apito final, enquanto outros especularam sobre um possível descontentamento com os companheiros pela pouca quantidade de passes recebidos no decorrer do jogo.

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Veja alguns comentários:

Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol
Carrascal, do Flamengo, comemora gol contra o Mirassol (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Mirassol?

Flamengo começou a partida imprimindo muita intensidade e chegou ao primeiro gol aos 14 minutos, com Carrascal. Em uma jogada de contra-ataque, o chileno Erick Pulgar fez um grande lançamento, fatiando a bola, para Samuel Lino, que tocou para Pedro. O atacante encontrou Carrascal, que finalizou para abrir o placar. Aos 43', Lucas Paquetá, de cabeça, marcou o segundo do Rubro-Negro.

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Um primeiro tempo sem sustos para o time de Leonardo Jardim, que, assim como nos últimos jogos, vem levando a melhor nas etapas iniciais das partidas.

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Segundo tempo: Flamengo administra placar no Maracanã

Flamengo voltou para a segunda etapa buscando manter o mesmo ritmo da etapa inicial. O Mirassol até tentou dar uma resposta, mas não conseguiu colocar intensidade. Assim, o Rubro-Negro administrou a partida, ficando com o controle da bola e com os três pontos.

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