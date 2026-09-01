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Torcida do Flamengo manda recado a Valencia, novo reforço

Jovem equatoriano chega no lugar de Gonzalo Plata

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
01/09/2026 09:26
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Antes de assinar com Flamengo, Valencia foi oferecido ao Vasco (Foto: Reprodução)
Antes de assinar com Flamengo, Valencia foi oferecido ao Vasco (Foto: Reprodução)

Anthony Valencia foi anunciado como reforço do Flamengo nesta terça-feira (1), pelas redes sociais do Rubro-Negro. O equatoriano chega do Royal Antwerp, da Bélgica, pelo valor de 5 milhões de euros (R$ 30,08 milhões). Empolgados com a contratação, torcedores do clube mandam recado de boas-vindas ao atleta.

O atleta se destacou na liga equatoriana, onde foi convocado para representar sua seleção. Revelado pelo Independiente del Valle, Valencia chega para substituir Gonzalo Plata, recém-anunciado pelo Dínamo de Moscou.

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Recado de torcedores do Flamengo a Valencia

Como o atacante equatoriano pode se encaixar no time?

Texto de Lucas Bayer e Fernanda Gondim

Ponta-direita canhoto, Valencia tem como principal característica a capacidade de receber a bola pelo lado direito do ataque e puxar para o centro do campo. O jogador se apoia na habilidade de drible e na força nos confrontos individuais para criar desequilíbrio na defesa adversária.

➡️Anthony Valencia foi oferecido ao Vasco antes de acertar com o Flamengo

Revelado pelo Independiente del Valle, atuava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde 2022. Em 84 partidas pelo clube europeu, contribuiu com 13 gols e sete assistências. A última aparição foi no empate por 4 a 4 com o Genk, em 22 de agosto, pela liga belga, quando marcou um dos gols do jogo.

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Antes de assinar com o Rubro-Negro oficialmente, o atacante foi oferecido ao Vasco. O jogador chegou a ser observado pelo Cruz-Maltino, mas a diretoria entendeu que o perfil não era o buscado para o setor ofensivo no momento.

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Anthony Valencia é o novo reforço do Flamengo (Foto: Reprodução)
Anthony Valencia é o novo reforço do Flamengo (Foto: Reprodução)
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