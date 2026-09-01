Torcida do Flamengo manda recado a Valencia, novo reforço
Jovem equatoriano chega no lugar de Gonzalo Plata
Anthony Valencia foi anunciado como reforço do Flamengo nesta terça-feira (1), pelas redes sociais do Rubro-Negro. O equatoriano chega do Royal Antwerp, da Bélgica, pelo valor de 5 milhões de euros (R$ 30,08 milhões). Empolgados com a contratação, torcedores do clube mandam recado de boas-vindas ao atleta.
O atleta se destacou na liga equatoriana, onde foi convocado para representar sua seleção. Revelado pelo Independiente del Valle, Valencia chega para substituir Gonzalo Plata, recém-anunciado pelo Dínamo de Moscou.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Recado de torcedores do Flamengo a Valencia
Como o atacante equatoriano pode se encaixar no time?
Texto de Lucas Bayer e Fernanda Gondim
Ponta-direita canhoto, Valencia tem como principal característica a capacidade de receber a bola pelo lado direito do ataque e puxar para o centro do campo. O jogador se apoia na habilidade de drible e na força nos confrontos individuais para criar desequilíbrio na defesa adversária.
➡️Anthony Valencia foi oferecido ao Vasco antes de acertar com o Flamengo
Revelado pelo Independiente del Valle, atuava no Royal Antwerp, da Bélgica, desde 2022. Em 84 partidas pelo clube europeu, contribuiu com 13 gols e sete assistências. A última aparição foi no empate por 4 a 4 com o Genk, em 22 de agosto, pela liga belga, quando marcou um dos gols do jogo.
Antes de assinar com o Rubro-Negro oficialmente, o atacante foi oferecido ao Vasco. O jogador chegou a ser observado pelo Cruz-Maltino, mas a diretoria entendeu que o perfil não era o buscado para o setor ofensivo no momento.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Inteligência Artificial crava classificado em Atlético-MG x CruzeiroHá 2 horas
Lancepédia
Pelé e a Educação Física: veja a curiosidade sobre a formação do ReiHá 2 horas
Fora de Campo
Europeus reagem à atuação de Raphinha em Barcelona x Rayo: 'É uma prova'Há 3 horas
Fora de Campo
Flamengo 'provoca' Palmeiras após tropeço: 'Se deixar chegar'Há 11 horas
Fora de Campo
Renata Mendonça critica decisão do Corinthians: 'Não consigo acreditar'Há 12 horas
Fora de Campo
Rizek afirma que titular do Flamengo deveria estar na SeleçãoHá 14 horas
Mais LANCE!