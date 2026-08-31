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Hayner, do Vila Nova, também é alvo de ação da Polícia Civil

Jogador pertence ao Santos e está emprestado ao time goiano; ele nega acusações

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 11:40
Atualizado há 1 minutos
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Hayner, lateral-direito do Vila Nova
Hayner, lateral-direito do Vila Nova, também foi alvo de operação de busca e apreensão (Instagram/@hayner_27)

O lateral-direito Hayner, do Vila Nova (GO), é outro jogador que foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira (31). A ação decorre de uma investigação iniciada pela Polícia Civil do Espírito Santo que apura um esquema de tráfico interestadual de drogas e armas, além de possível ligação com uma facção criminosa.

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Em nota (íntegra no fim deste texto), o Vila Nova confirmou que os agentes cumpriram mandados na casa de Hayner e no CT do clube. O clube goiano afirma que o lateral refuta as acusações e que colabora com as investigações.

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"Segundo relato do próprio atleta, não há qualquer envolvimento de sua parte com atividades ilícitas. Hayner acredita que tenha sido incluído entre os alvos da medida judicial em razão de uma amizade de infância com um dos investigados por tráfico de drogas, que é oriundo da mesma comunidade onde o jogador cresceu, no Espírito Santo, local também relacionado a outros atletas que foram alvo da operação", diz o texto.

Hayner tem 30 anos e pertence ao Santos. O jogador atuou no CRB na temporada passada e atualmente está emprestado ao Vila Nova.

Hayner, lateral-direito do Vila Nova
Hayner, lateral-direito do Vila Nova, está emprestado pelo Santos (Instagram/@hayner_27)

Confira a nota oficial do Vila Nova sobre Hayner

O Vila Nova Futebol Clube vem a público se manifestar sobre a Operação A Tropa, deflagrada pela Polícia Federal, que teve entre seus alvos o nosso atleta Hayner, com o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência e, no Centro de Treinamento Vila do Tigre, exclusivamente em seu armário pessoal, para averiguação.

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Segundo relato do próprio atleta, não há qualquer envolvimento de sua parte com atividades ilícitas. Hayner acredita que tenha sido incluído entre os alvos da medida judicial em razão de uma amizade de infância com um dos investigados por tráfico de drogas, que é oriundo da mesma comunidade onde o jogador cresceu, no Espírito Santo, local também relacionado a outros atletas que foram alvo da operação.

A medida tem como objetivo justamente averiguar a eventual existência, ou não, de qualquer relação ilícita entre o atleta e o investigado. Hayner colaborou integralmente com as autoridades e se colocou à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.

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O Vila Nova Futebol Clube também se colocou à disposição das autoridades e da Justiça para contribuir com o esclarecimento de todos os fatos. O clube ressalta que respeita integralmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais para a apuração de qualquer situação.

Até o momento, o atleta segue exercendo normalmente suas atividades profissionais. Ao longo de sua passagem pelo clube, o atleta sempre demonstrou profissionalismo, cumprindo regularmente suas obrigações e não tendo, até então, dado qualquer margem para questionamentos dessa natureza.

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O Vila Nova aguarda os desdobramentos da operação e, a partir dos fatos que forem efetivamente apurados pelas autoridades competentes, tomará as medidas que eventualmente se fizerem necessárias.

O clube reforça, por fim, que sempre esteve e continuará à disposição das autoridades, cumprindo rigorosamente seus compromissos legais e colaborando para o esclarecimento dos fatos.

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