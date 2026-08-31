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Torcedores do Flamengo ironizam declaração de novo reforço do Vasco: 'Calma'

Jogador foi apresentado no CT Moacyr Barbosa

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 16:58
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Bruno Duarte em sua chegada ao Rio de Janeiro para assinar com o Vasco
Bruno Duarte deixou o Estrela Vermelha para assinar com o Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Nesta segunda-feira (31), o atacante Bruno Duarte, novo reforço do Vasco, foi apresentado oficialmente e deu uma declaração que viralizou entre os torcedores do Flamengo. O atleta, que deixou o Estrela Vermelha, afirmou que tem a meta de balançar as redes ao menos uma vez por jogo para ajudar o Cruz-maltino.

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Com vínculo firmado até o final de 2028, o jogador chega como a principal esperança para suprir a falta de gols no time comandado por Pedro Emanuel.

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Veja alguns comentários:

Bruno Duarte em campo pelo Estrela Vermelha
Bruno Duarte atuava no Estrela Vermelha (Foto: Reprodução)

Em quais posições Bruno Duarte gosta de jogar?

Durante a coletiva, Bruno detalhou as posições em que está mais acostumado a jogar falou sobre as suas características.

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— No Estrela (Vermelha) eu já joguei de extremo esquerdo, de extremo direito, em todas as posições do ataque ali eu já participei. Eu acho que estou preparado para jogar em qualquer uma dessas posições. Minhas características ajudam e, obviamente, a minha de ofício é número nove, é fazer gol, é estar na área, é ajudar a equipe com isso. Mas também gosto de jogar em outras posições do ataque, porque isso nos ajuda a ser um jogador melhor, um atleta melhor e entender vários momentos da partida. Minha meta é deixar ao menos um gol por partida.

Bruno Duarte deve ficar à disposição do treinador português a partir do próximo fim de semana. A expectativa é que o atacante possa fazer sua estreia diante do Fluminense, no sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã.

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