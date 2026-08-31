Renyer se pronuncia após ter nome envolvido por engano em notícia policial Confusão acontece por causa de nome similar a jogador do Vila Nova

O atacante Renyer, ex-Santos e atualmente no Azuriz, se pronunciou após ter seu nome envolvido de forma equivocada em notícias sobre uma operação da Polícia Civil. O caso envolve, na verdade, o lateral-direito Hayner, atualmente no Vila Nova (GO) e que pertence ao clube santista. Além do jogador do Vila, o atacante David, do Vasco, também é investigado.

— Infelizmente acordei com uma notícia muito triste sobre minha índole, sobre minha pessoa. Todo mundo que me conhece sabe da minha índole, sou menino bom. Infelizmente, isso não é nada bom, pessoal fica postando essa notícia chata. Tenho família, larguei meu filho em casa e vim atrás do meu sonho, todo mundo sabe da minha paixão pelo futebol. Meu pai e minha mãe em casa, todo mundo passando mal. Não é legal, mas tudo bem, faz parte. Vamos trabalhar. A gente vai encontrar esses caras certinho pra ver como vai ficar isso aí —, declarou Renyer, em vídeo encaminhado pelo Azuriz e publicado pelo "GE".

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Mais cedo, o clube paranaense já havia emitido nota desmentindo a informação. O Azuriz declarou que Renyer estava no CT treinando normalmente com o elenco. Foi de lá, inclusive, que o atleta gravou o vídeo.

No texto, o Azuriz ressaltou que "eventual similaridade de nomes não dispensa a checagem dos fatos", e acrescentou que a reprodução em cadeia da notícia acaba "ampliando os danos à imagem do atleta e da instituição".

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Renyer Oliveira, ex-Santos, foi contratado recentemente pelo Azuriz (Instagram/@azuriz)

Caso envolve jogador do Vila Nova

O jogador que de fato foi alvo de operação de busca e apreensão é o lateral-direito Hayner, do Vila Nova (GO). A ação decorre de uma investigação iniciada pela Polícia Civil do Espírito Santo que apura um esquema de tráfico interestadual de drogas e armas, além de possível ligação com uma facção criminosa.

Em nota, o Vila Nova confirmou que os agentes cumpriram mandados na casa de Hayner e no CT do clube. O clube goiano afirma que o lateral refuta as acusações e que colabora com as investigações.

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