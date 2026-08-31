Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Renyer se pronuncia após ter nome envolvido por engano em notícia policial

Confusão acontece por causa de nome similar a jogador do Vila Nova

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 15:09
Atualizado há 2 minutos
Favorite o Lance! no Google
Renyer Oliveira
Renyer Oliveira teve nome associado de forma equivocada à investigação policial (Instagram/@renyer011)

O atacante Renyer, ex-Santos e atualmente no Azuriz, se pronunciou após ter seu nome envolvido de forma equivocada em notícias sobre uma operação da Polícia Civil. O caso envolve, na verdade, o lateral-direito Hayner, atualmente no Vila Nova (GO) e que pertence ao clube santista. Além do jogador do Vila, o atacante David, do Vasco, também é investigado.

— Infelizmente acordei com uma notícia muito triste sobre minha índole, sobre minha pessoa. Todo mundo que me conhece sabe da minha índole, sou menino bom. Infelizmente, isso não é nada bom, pessoal fica postando essa notícia chata. Tenho família, larguei meu filho em casa e vim atrás do meu sonho, todo mundo sabe da minha paixão pelo futebol. Meu pai e minha mãe em casa, todo mundo passando mal. Não é legal, mas tudo bem, faz parte. Vamos trabalhar. A gente vai encontrar esses caras certinho pra ver como vai ficar isso aí —, declarou Renyer, em vídeo encaminhado pelo Azuriz e publicado pelo "GE".

continua após a publicidade

Mais cedo, o clube paranaense já havia emitido nota desmentindo a informação. O Azuriz declarou que Renyer estava no CT treinando normalmente com o elenco. Foi de lá, inclusive, que o atleta gravou o vídeo.

No texto, o Azuriz ressaltou que "eventual similaridade de nomes não dispensa a checagem dos fatos", e acrescentou que a reprodução em cadeia da notícia acaba "ampliando os danos à imagem do atleta e da instituição".

continua após a publicidade
Renyer Oliveira, ex-Santos, foi contratado pelo Azuriz
Renyer Oliveira, ex-Santos, foi contratado recentemente pelo Azuriz (Instagram/@azuriz)

Caso envolve jogador do Vila Nova

O jogador que de fato foi alvo de operação de busca e apreensão é o lateral-direito Hayner, do Vila Nova (GO). A ação decorre de uma investigação iniciada pela Polícia Civil do Espírito Santo que apura um esquema de tráfico interestadual de drogas e armas, além de possível ligação com uma facção criminosa.

Em nota, o Vila Nova confirmou que os agentes cumpriram mandados na casa de Hayner e no CT do clube. O clube goiano afirma que o lateral refuta as acusações e que colabora com as investigações.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arthur com a camisa do Santos

Fora de Campo

Chegada de Arthur como novo reforço do Santos viraliza: 'Bizarro'

Há 33 minutos
Wesley e Cuello durante Cruzeiro x Atlético-MG

Fora de Campo

Vidente aponta provável vencedor de Atlético x Cruzeiro na Copa do Brasil

Há 1 hora
Clube manifestou-se publicamente repudiando atitude dos torcedores (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Marcos critica gesto com criança por camisa de Neymar

Há 2 horas
Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito

Fora de Campo

Brasileiros enlouquecem com aposentadoria de Messi da Argentina: 'Nunca mais'

Há 2 horas
Torcedor do Corinthians recebe camisa de Neymar

Corinthians

Corinthians repudia ataques à criança que ganhou camisa de Neymar

Há 3 horas
Samu Lino anotou dois gols em duelo de Flamengo x Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Felipe Melo destaca grande jogada em vitória do Flamengo

Há 3 horas
Mais LANCE!
Hayner, lateral-direito do Vila Nova

Hayner, do Vila Nova, também é alvo de ação da Polícia Civil

Ex-atacante revela frustração pessoal durante carreira (Foto: Celso Pupo/Fotoarena/Folhapress)

Ex-Vasco quebra silêncio em episódio com Icardi e ex-esposa

Leitura labial revela conflito entre jogadores e arbitragem (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Dublador revela reclamação de Neymar em Corinthians x Santos

Anunciado pelo City, europeus reagem a chegada de Allan, ex-Palmeiras (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Palmeiras se despede de Allan, que agita torcedores do Manchester City nas redes

Jogadores de Flamengo e Botafogo no clássico no Maracanã

Torcedores do Botafogo cobram erro de arbitragem contra o Flamengo

Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras repercute nas redes sociais (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Atitude de Abel Ferreira em jogo do Palmeiras chama atenção

sirene-policia-militar-1

Saiba quem é Renyer, ex-Santos alvo de operação da Polícia

Anthony Valencia fazendo embaixadinha em treino pré jogo

Novo reforço do Flamengo chama atenção em desembarque: 'Já teve'

Santos posta provocação ao Corinthians nas redes sociais (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Santos bate Corinthians e manda recado: 'Modo silencioso'

David na zona mista do Vasco apos vitoria contra o Palmeiras

Atacante do Vasco é alvo de operação da Polícia Civil

Facincani durante live no Youtube após Mirassol e Palmeiras

Facincani faz alerta ao Palmeiras: 'Flamengo não entrega campeonato'

Nadine Bastos analisou polêmica de arbitragem em Mirassol x Palmeiras

Nadine Bastos dá veredito sobre polêmica em Mirassol x Palmeiras

Giay em ação no confronto entre Mirassol e Palmeiras

Decisão da arbitragem em Mirassol x Palmeiras gera revolta: 'Vergonha'