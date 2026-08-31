Vidente aponta provável vencedor de Atlético x Cruzeiro na Copa do Brasil Partida vale vaga na semifinal da competição

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira (1) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e um vidente apontou o provável classificado para a semifinal. As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida, disputado no Mineirão, com gols de Keny Arroyo e Renan Lodi.

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A partida decisiva será na Arena MRV, casa do Galo. De acordo com Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o confronto será muito equilibrado, a exemplo do primeiro duelo. No entanto, jogando em seus domínios, o Atlético surge com o favoritismo para avançar.

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Cruzeiro e ATlético-MG definirão a vaga para a semifinal da Copa do Brasil na Arena MRV (Foto: Willians Campos /Fotoarena/Folhapress)

O que as cartas disseram sobre Atlético-MG x Cruzeiro?

A tiragem inicial do baralho apontou, por meio da carta da Roda da Fortuna, um indício de virada de chave para o Galo. Apesar da projeção, o tarólogo ressaltou que as energias podem variar, indicando altos e baixos para o time mandante. O otimismo fica por conta da segunda carta, o Rei de Ouros, que aponta a vontade e a determinação do time comandado por Eduardo Domínguez.

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Do lado do Cruzeiro, a carta da Morte apareceu simbolizando o cuidado para não "morrer na praia", principalmente pelo fato de que a equipe deve tomar iniciativas, mas pode acabar sofrendo com contra-ataques.

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Por fim, Luiz analisou que, apesar da tensão natural do clássico e da grande possibilidade de um novo empate, o que levaria a decisão para os pênaltis, o Atlético terá mais elementos favoráveis para conquistar a vaga.

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