Felipe Melo destaca grande jogada em vitória do Flamengo Confronto terminou em vitória do Flamengo por 3 a 0

Durante o programa Fechamento SporTV, o ex-jogador Felipe Melo comentou sobre o primeiro gol do Flamengo na partida. Samu Lino foi o responsável por balançar as redes e tirar o zero do placar no Maracanã a favor do Rubro-Negro.

O atual comentarista dos canais Globo analisou a jogada de gol do Flamengo, desde o início, em que houve o lançamento de Jorginho, até a conclusão de Samu Lino para o fundo das redes.

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Felipe Melo comenta jogada de gol de Samu Lino

O ex-zagueiro comparou a jogada do Flamengo com clubes europeus e citou os atletas do atual elenco rubro-negro que passaram pelo continente:

- Você pega isso aí, é o que acontece na Europa. O Flamengo fez uma jogada que você vê o Liverpool e o Real Madrid fazendo. Não estou comparando as equipes, estou falando da jogada. Não à toa, o Jorginho jogou muito tempo lá fora, o Samu Lino jogou lá fora também, e acontecia muito dessa movimentação - comentou Felipe Melo.

Para concluir sua fala, o comentarista destacou o erro defensivo do Botafogo em toda a jogada:

- O primeiro erro acontece quando o Jorginho não recebe pressão na bola, um dos atacantes não poderia deixar o Jorginho livre para olhar, pensar e dar o tapa. Outro: a dupla de zaga do Botafogo está olhando para frente, deve estar com o corpo em diagonal, correndo para defender. O terceiro é o goleiro: ele nem aparece, se está avançado, chega na bola - disparou o ex-defensor.

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Flamengo marca três gols contra o Botafogo no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Como foi Flamengo x Botafogo?

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Flamengo. É verdade que quem levou perigo primeiro foi o Botafogo, que chegou a balançar a rede com Arthur Cabral. No entanto, o VAR chamou o árbitro, que identificou toque do atacante com o braço na bola e anulou a jogada. O gol rubro-negro saiu aos 12 minutos, com Samuel Lino. Após passe magistral de Jorginho, o atacante resistiu ao contato do marcador e finalizou para abrir o placar.

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Pouco depois, o time de Jardim voltou a balançar as redes, mas o bandeirinha assinalou impedimento. O Flamengo ainda criou outras oportunidades para ir ao intervalo com vantagem maior, diante de um Botafogo pouco reativo. Faltou, porém, capricho nas finalizações na primeira etapa, algo recorrente nos últimos jogos.

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O Botafogo voltou do intervalo com outro ritmo, pressionando um Flamengo acuado, com muita dificuldade para reagir. Após chegadas do Alvinegro, o Rubro-Negro, em contra-ataque, chegou a marcar, mas novamente teve o gol anulado por impedimento. Já na reta final da partida, voltou a levar perigo. O segundo gol saiu aos 40 minutos, mais uma vez com Samuel Lino. Carrascal marcou o terceiro e confirmou a vitória.

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