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Brasileiros enlouquecem com aposentadoria de Messi da Argentina: 'Nunca mais'

Camisa 10 divulgou carta nas redes sociais

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 13:09
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Messi cai no choro após virada histórica da Argentina sobre o Egito
Lionel Messi se aposentou da seleção argentina (Foto: Justin Setterfield/AFP)

Nesta segunda-feira (31), Lionel Messi anunciou, por meio de uma carta divulgada em suas redes sociais, sua aposentadoria da seleção argentina, e diversos brasileiros comemoraram o fato. O camisa 10 publicou em seu Instagram um texto destacando seu agradecimento e a alegria de ter traçado uma carreira de conquistas pela Albiceleste.

➡️ANÁLISE: Messi transforma goleada em regressiva rumo ao milésimo gol

A última partida do ídolo com a camisa da Argentina foi a final da Copa do Mundo de 2026, contra a Espanha. Na ocasião, o craque e sua equipe amargaram o vice-campeonato ao serem derrotados pelo placar de 1 a 0.

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Veja alguns comentários:

Messi observa troféu da Copa do Mundo conquistada em 2022
Messi conquistou a Copa do Mundo em 2022 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Saiba os detalhes da carta de Lionel Messi

Nas redes sociais, Lionel Messi comunicou seu afastamento definitivo da Albiceleste após mais de 20 anos de serviço em uma carta escrita aos seus fãs.

— Depois desse tempo que passou desde a final, pensando muito, quero comunicar a todos que me aposento da seleção. Foi uma decisão que me doeu e dói na alma, mas entendo que esse é o momento. Juro que sempre deixei tudo, não só nos últimos anos em que ganhamos tudo, mas antes também. Sempre briguei e dei tudo por essa camisa para dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de serem argentinos através do futebol — diz o início do comunicado.

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Além da derrota na final da Copa do Mundo, Lionel Messi sofreu recentemente com o falecimento de seu pai. Em meio a esse cenário, o jogador decide seguir sua carreira se dedicando integralmente ao Inter Miami, com o qual tem contrato até 2028.

— Falta pouco e etapas vão se fechando. Essa é uma que me dói muito. Amo, amei e amarei sempre estar na seleção. Obrigado por todo o carinho nesses 20 anos. Vou sentir falta de escutá-los desde dentro do campo. Agora serei mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre nos momentos bons e ruins. Vou com tranquilidade e orgulhoso de ter presenteado vocês, junto aos meus companheiros, com momentos sonhados. Foi uma loucura viver com vocês — concluiu Messi.

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Lionel Messi encerra sua passagem na seleção argentina com quatro títulos conquistados, sendo uma Copa do Mundo, duas Copas Américas e uma Finalíssima. O camisa 10 fecha seu ciclo como o maior artilheiro da história da Albiceleste com 125 gols marcados por seu país.

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