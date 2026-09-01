Europeus reagem à atuação de Raphinha em Barcelona x Rayo: 'É uma prova'
Atacante é o atual artilheiro do Campeonato Espanhol com cinco gols marcados
Após show de Raphinha, o Barcelona venceu o Rayo Vallecano por 5 a 2, nesta segunda-feira (31), pela La Liga. Com atuação brilhante, o atacante virou assunto entre os europeus ao se destacar, mais uma vez, em uma partida do clube catalão.
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Atuando como um camisa nove, o jogador foi responsável pelo tento do empate, além de ter feito o 4º gol da equipe de Hansi-Flick e participado ativamente das ações ofensivas criando espaço e dando trabalho para o goleiro Cárdenas, o que chamou atenção dos torcedores.
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Veja a repercussão:
Con lo que está haciendo Raphinha y como siga así toda la temporada, Julián Álvarez se puede quedar en el Atlético o irse al equipo que quiera— Mauricio (@mauricio_ho22) September 1, 2026
Tradução: Com o que o Raphinha está fazendo e se ele continuar assim durante toda a temporada, Julián Álvarez pode ficar no Atlético ou ir para o time que quiser.
No he podido ver ninguno de los tres primeros partidos del Barça pero el primer gol de hoy de Raphinha es una muestra de lo bien que Flick acertó de ponerlo de 9 porque regatea dentro del área como un 11 y ha definido como un autentico 9.— 🌋 𝕮𝖚𝖑𝖊́ 𝕶𝖎𝖓𝖌 🇳🇮 (@CuleKing_Nic) September 1, 2026
Tradução: Não consegui ver nenhum dos três primeiros jogos do Barça, mas o primeiro gol de hoje do Raphinha é uma prova de quão bem o Flick acertou ao colocá-lo como 9, porque ele dribla dentro da área como um 11 e definiu como um autêntico 9.
Me da una pija de cólera que Raphinha la está rompiendo, se está saliendo, 2 temporadas completas y 3 jornadas seguidas siendo el mejor jugador del mundo y la noticia es que Lamine Yamal volvió a marcar, no es que no me alegra, pero va, después nos quejamos— Alan Scott Bartowski Block Santos Hansen (@alanul17) September 1, 2026
Tradução: Me dá uma raiva danada que o Raphinha está arrasando, está se destacando, 2 temporadas completas e 3 rodadas seguidas sendo o melhor jogador do mundo e a notícia é que o Lamine Yamal marcou de novo, não é que não me alegre, mas vai, depois a gente reclama
raphinha de 9 le va mucho mejor que de extremo derecho jajajjaa— Toño Mojica Mercado (@mamojica24) September 1, 2026
Tradução: Raphinha de 9 vai muito melhor do que ponta direito.
Flick: "esta temporada juegas de 9"— Hugo (@11hxgo) August 31, 2026
Raphinha: pic.twitter.com/7usmX9XTt4
Tradução: Flick: Essa temporada joga de 9. Raphinha:
Me está gustando mucho este Barça. Están yendo a por todas, desde el inicio de la Liga. Gordon está resultando un fichajazo. Ojalá que Lamine de aquí vaya para arriba. Raphinha haciendo que la ausencia de un 9 no se sienta. Y así podríamos seguir. Visca el Barça.— Culé de Lejos (@CuleDeLejos) August 31, 2026
Tradução: Me está gustando muito este Barça. Estão indo com tudo, desde o início da Liga. Gordon está se revelando uma contratação dos sonhos. Tomara que Lamine daqui pra frente só melhore. Raphinha fazendo com que a ausência de um 9 não se sinta. E assim poderíamos continuar. Visca el Barça.
Como foi Barcelona x Rayo?
No primeiro tempo, o Barcelona iniciou o duelo pressionando, enquanto o Rayo Vallecano saía no contra-ataque. Mas em uma estocada dos visitantes aos 11 minutos, Álvaro García foi acionado pela esquerda, deixou Koundé para trás e cruzou rasteiro para Camello finalizar e balançar as redes. Os culés responderam com um cruzamento de Pedri na área, desvio de Olmo de cabeça e uma finalização de Raphinha, mas Cárdenas fez uma grande defesa no reflexo.
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Com mais volume, o Barcelona chegou ao empate aos 18 minutos com Raphinha recebendo um passe na entrada da área, driblando seu marcador e batendo de esquerda para estufar as redes. E dois minutos depois, Bernal aproveitou um erro na saída de boal do Rayo Vallecano, tocou para Yamal, que levou a bola para o meio e soltou uma bomba para marcar um golaço. Os mandantes quase ampliaram na reta final da etapa inicial quando Bernal recebeu um passe na intermediária, driblou um marcador e bateu com força para boa defesa de Cárdenas.
No segundo tempo, o Barcelona ampliou o marcador cedo sobre o Rayo Vallecano assim que acelerou o jogo. Aos cinco minutos, Gordon recebeu uma bola pelo lado esquerdo da área, cruzou rasteiro e o zagueiro Lejeune desviou contra a própria rede. Mas os visitantes descontaram novamente com Camello aproveitando uma cobrança de escanteio e cabeceando para marcar seu segundo gol no jogo. E a equipe da capital espanhola quase empatou na sequência: Fran Pérez recebeu um cruzamento da esquerda e bateu de primeira para defesa de Joan García, enquanto Camello aproveitou o rebote e carimbou a bola no peito de Cubarsí.
Aos 25 minutos, Gordon recebeu uma bola na área, tocou de letra para Raphinha, e o brasileiro bateu de primeira para ampliar a vantagem do Barcelona sobre o Rayo Vallecano e marcar pela segunda vez na partida. Os culés quase ampliaram com Fermín López servindo Adeyemi na grande área, mas a chapada do alemão parou em boa defesa de Cárdenas. Os visitantes ainda assustaram os blaugranas com uma bela jogada pela esquerda em que Ndeka concluiu de canhota para intervenção de Joan García. Mas aos 44 minutos, Yamal recebeu uma bola na entrada da área de Adeyemi e bateu no cantinho para ampliar o marcador e dar números finais ao duelo com um gol de Yamal.
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