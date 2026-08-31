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Chegada de Arthur como novo reforço do Santos viraliza: 'Bizarro'

Jogador teve passagem recente pelo Grêmio

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
31/08/2026 14:59
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Arthur com a camisa do Santos
Arthur deixou a Juventus e é o novo reforço do Santos (Foto: Reprodução/Santos)

O Santos anunciou nesta segunda-feira (31) o volante Arthur como novo reforço da equipe comandada por Cuca, e a chegada do jogador repercutiu nas redes sociais. Com contrato válido até o final da temporada, o atleta chegou ao clube sem custos após rescindir seu vínculo com a Juventus, da Itália.

➡️Cuca destaca poder de reação do elenco do Santos e confirma Arthur: 'Vem para ajudar'

Revelado pelo Grêmio, Arthur teve uma passagem recente pelo Imortal, na qual disputou 23 partidas, sendo 17 como titular. O jogador não permaneceu no clube gaúcho e retornou à Europa para definir seu futuro enquanto ainda pertencia à Velha Senhora.

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Veja o anúncio e alguns comentários:

Arthur anunciado pelo Santos.
Arthur anunciado pelo Santos - (Foto: divulgação / Santos)

Saiba os detalhes do acordo de Arthur com o Santos

A boa relação de Arthur com o atacante Neymar, de quem é amigo pessoal, foi um dos fatores determinantes para a negociação. Além disso, o Santos contou com a liberação do Transfer Ban na Fifa, quitado na última quinta-feira (28), para poder registrar o novo reforço no BID.

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O atleta realizou exames médicos na última sexta-feira (28), na Baixada Santista. A expectativa é contar com Arthur já no duelo contra o Internacional, no próximo domingo (6), pela 26ª rodada do Brasileirão. O volante também estará à disposição para ser inscrito nas quartas de final da Copa Sul-Americana, diante do Atlético-MG.

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— Estou muito feliz por estar aqui, é outro sonho realizado na minha carreira. Eu sei do tamanho do Santos FC, do tamanho da história, então me sinto muito honrado mesmo, com muita vontade de entrar em campo e poder ajudar meus companheiros, sentir o calor da torcida, e ver como é realmente jogar em casa, na Vila Belmiro. Ter isso a favor, com certeza vai ser uma energia extra e estou ansioso para receber esse carinho dessa torcida maravilhosa — afirmou o reforço santista.

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