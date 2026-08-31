Galvão Bueno revela possibilidade de narrar a Copa de 2030: 'Se estiver inteiro' Entrevista vai ao ar na noite desta segunda-feira (31)

Em entrevista concedida ao programa The Noite, que vai ao ar nesta segunda-feira (31), Galvão Bueno admitiu a possibilidade de narrar a Copa do Mundo de 2030. Questionado sobre a competição, o comunicador declarou que, caso esteja bem fisicamente no período, pretende realizar o trabalho.

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Recordista com 154 partidas narradas no torneio, o narrador ressaltou que deseja estar presente no evento, independentemente da função que venha a exercer. O "The Noite com Danilo Gentili" desta segunda-feira (31) vai ao ar no SBT, logo após o "Galvão FC".

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Ao comentar, durante a entrevista, sobre as personalidades do esporte nacional com as quais lidou ao longo dos mais de 50 anos de carreira, o comunicador colocou Pelé e Ayrton Senna em um patamar diferenciado, classificando a dupla como os dois únicos heróis nacionais do país. Entre as coberturas mais marcantes da carreira, ele destacou o tetracampeonato da Seleção Brasileira em 1994, o primeiro título mundial de Senna na Fórmula 1 em 1988 e a conquista da primeira medalha de ouro feminina do Brasil em Jogos Olímpicos, em 1996.

Galvão Bueno foi homologado pelo Guinness World Records™ como o narrador com mais partidas ao vivo em Copas do Mundo (Foto: Giovanna Shirassu / Betnacional)

Aprendizado com Pelé

Galvão relembrou uma lição marcante que aprendeu com o Rei do Futebol após se queixar do assédio dos fãs durante um jantar. Na ocasião, Pelé enfatizou a importância de retribuir o carinho do público, conselho que o narrador afirma ter adotado para o restante de sua vida.

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— Entende, nós vivemos do carinho deles, temos que ser eternamente carinhosos com eles — disse Pelé.

A partir daquele momento, Galvão diz que nunca mais recusou um pedido de foto ou atenção dos fãs.

— O Pelé me deu essa lição e ele estava absolutamente correto. Ele era uma pessoa fantástica — afirmou Galvão.

Copa do Mundo e futuro de Galvão no SBT

Ao ser questionado sobre a nova fase no SBT, Galvão destacou a felicidade de fazer parte da emissora e os feitos ao longo da cobertura da Copa do Mundo de 2026. O narrador também deixou claro que pretende seguir no canal.

— Estou muito feliz de estar trabalhando na casa do Silvio Santos. É um ambiente muito familiar e gostoso", diz. O comunicador ainda destaca a repercussão da cobertura da Copa do Mundo pela emissora: "Queria falar um pouco do sucesso que nós alcançamos na Copa do Mundo. Por exemplo, a audiência do jogo Brasil x Japão no SBT foi a maior fora da Globo desde 1990. Os números que alcançamos pelo Brasil inteiro, e a crítica positiva também, foram outra coisa que me fizeram muito feliz — iniciou Galvão.

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— Agora tem que ver como vai ser esse futuro próximo. Eu quero ficar aqui mesmo — complementou.

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