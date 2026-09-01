Galvão repudia agressão a torcedor mirim do Corinthians, fã de Neymar

Uma criança corintiana foi hostilizada por torcedores do Corinthians na Neo Química Arena após receber uma camisa de Neymar no clássico contra o Santos. O menino e sua família tiveram que deixar o estádio pelo gramado, escoltados por seguranças e policiais.

Durante edição do "Galvão FC" desta segunda-feira (31), o narrador repudiou firmemente a atitude da torcida alvinegra, alegando "nunca ter visto algo tão horroroso". Confira:

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O Corinthians também repudiou a atitude com o fã mirim de Neymar. O clube emitiu uma nota nesta segunda-feira (31) condenando o ato. Leia a nota oficial:

"É justamente por reconhecer essa grandeza que o Corinthians entende que determinados comportamentos não podem ser admitidos. A paixão pelo clube, a rivalidade e a emoção do futebol jamais podem se sobrepor ao respeito, à educação e à segurança, sobretudo quando estamos falando de uma criança. O Corinthians é de todos os corinthianos. É de quem vive o futebol desde criança, de quem está chegando agora, de quem aprendeu a amar o clube com seus pais, avós e amigos e de quem encontra no Timão um espaço de pertencimento, alegria e identificação".

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Neymar em ação na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

O camisa 10 do Santos também se pronunciou sobre o caso. Neymar explicou que entregou a camisa à criança porque ela segurava um cartaz que dizia: "Amo o Corinthians, mas seu fã. Me dá sua camisa".

— Foi um menino que é corintiano, uma criança. Independentemente do time que torce, rival ou não, quando gosta de um atleta, pode me admirar em vários momentos, faz parte. A faixa dizia: "sou muito corintiano, mas seu fã". Eu prometi e acabei dando. É um respeito não só pelo torcedor-mirim, pelo corintiano. Nunca tive nada contra o Corinthians, pelo contrário. Eu respeito muito o Corinthians pelo time que é, pela torcida que tem, incentivaram até o fim, mesmo perdendo o jogo. Isso eu nunca vi em nenhum lugar, tiro chapéu para todos eles. É um time que respeito muito — disse Neymar.

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