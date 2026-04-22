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Torcedores destacam jogador em Flamengo x Vitória: 'Pede passagem'

Equipes se enfrentam pela Copa do Brasil

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Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/04/2026
22:17
Flamengo
imagem cameraElenco do Flamengo em comemoração de gol no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
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O Flamengo abriu o placar contra o Vitória na partida desta quarta-feira (22), no Maracanã, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o responsável por marcar para o Rubro-Negro foi o jovem Evertton Araújo, que após o feito recebeu elogios de torcedores do clube.

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➡️ Veja gols em Flamengo x Vitória: Evertton Araújo abre o placar e Erick empata

O gol aconteceu logo no início da partida. O cronômetro marcava nove minutos, quando o Garoto do Ninho foi feliz em arriscar um chute de fora da área. Com força e precisão o arremate parou no ângulo da baliza adversária, não dando chances de defesa para o goleiro Lucas Arcanjo.

➡️ Gols em Flamengo x Vitória chocam torcedores: 'Só pode'

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo enlouqueceram com o gol do volante e destacaram o crescimento dele com a chegada do técnico Leonardo Jardim. Evertton Araújo tem ganhado mais oportunidades com o técnico português e assumiu a titularidade da equipe após uma lesão recente de Erick Pulgar.

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Veja a repercussão abaixo:

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