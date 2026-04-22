Flamengo e Vitória se enfrentam no Maracanã pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, confronto que antecede as oitavas de final da competição. No primeiro tempo, Evertton Araújo abriu o placar para os donos da casa aos dez minutos e, aos 11, Eric empatou para os visitantes.

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Veja os gols:

Evertton Araújo abriu o placar para o Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Com mudanças, Leonardo Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Vitória

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Vitória na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Para o confronto no Maracanã, o time carioca entra em campo com equipe modificada.

Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Jorge Carrascal estão fora do duelo. O chileno segue tratando contusão no ombro esquerdo e iniciou, nesta semana, trabalhos em campo com a fisioterapia. Já o camisa 20 sofreu edema no tendão da coxa esquerda no último domingo (19), contra o Bahia, e se recupera no departamento médico. O colombiano, por sua vez, está suspenso.

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Jorginho, por sua vez, está de volta aos relacionados, mas fica no banco de reservas. O ítalo-brasileiro não entra em campo desde a vitória por 3 a 1 sobre o Santos no último dia 5, quando foi substituído com dores. Desde então, o volante fez tratamento no departamento médico rubro-negro. Ele voltou a treinar com os companheiros nesta semana e está a disposição de Leonardo Jardim.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e De la Cruz; Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro.

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Escalação do Vitória para enfrentar o Flamengo

O Vitória, do técnico Jair Ventura, está escalado com: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

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