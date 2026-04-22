Gols em Flamengo x Vitória chocam torcedores: 'Só pode'

Flamengo e Vitória estão empatando em 1 a 1, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, jogo de ida da 5ª rodada da Copa do Brasil. Os gols, ainda no início da partida foram verdadeiros golaços, com diferença de 2 minutos entre os lances.

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O do Flamengo o lance foi com o Evertton Araújo recebendo na intermediária, dando dois passos para frente e soltando uma pancada de perna direita. A bola encobre Lucas Arcanjo, que estava ligeiramente adiantado.

Veja o gol:

Já o do Vitória, foi no cruzamento de Ramon pela esquerda, Léo Ortiz cortou de cabeça para cima, Erick posiciona o corpo para pegar o rebote dentro da área e emenda um voleio sem sair do chão, de primeira. A bola morre no ângulo de Rossi, que nada pôde fazer.

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Veja o gol:

Nas redes sociais, torcedores se chocaram com os golaços que foram feitos um atrás do outro, ironizando que na partida só valeria golaços.

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Veja a repercussão:

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✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 🆚 Vitória

Copa do Brasil - 5ª fase (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Premiere

🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Michael Stanislau (RS)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

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