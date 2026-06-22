Imprensa argentina celebra atuação de Lionel Messi: 'Colossal' e 'Fabuloso' Camisa 10 fez dois gols contra a Áustria

Os dois gols de Lionel Messi contra a Áustria o isolaram no topo do ranking de artilharia da história das Copas do Mundo, superando o alemão Miroslav Klose. Além do recorde estabelecido, a atuação do jogador na tarde de segunda-feira (22) foi motivo para os principais veículos esportivos da Argentina se derreterem pelo camisa 10.

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Com os números do jogo contra a Áustria, Messi se isolou também como o artilheiro desta edição do torneio, ao alcançar cinco gols em dois jogos. Após a partida, jornais como o Clarín e La Nación elogiaram o camisa 10.

Na capa do Clarín, Messi teve a atuação classificada como "colossal" e "fabulosa". O veículo analisou a partida da seleção argentina e afirmou que o meia-atacante foi elevado ainda mais ao panteão do futebol com suas jogadas.

— Com dois gols e mais uma atuação colossal de Messi, a Argentina venceu a Áustria e se classificou — publicou o Clarín.

Em outra matéria, Messi foi elogiado pela sua atuação e resiliência, principalmente por estar lidando com problemas extracampo nas últimas semanas. O veículo deu nota 9 para a atuação do jogador e destacou a liderança e o nível mental ao longo da partida.

— Messi mais uma vez liderou o time com dois gols, aos quase 39 anos. Ele também se sacrificou — destacou o jornal.

Para o jornal La Nación não foi diferente, e o veículo argentino denominou Lionel como "o homem impossível" e "rei incontestável".

— Com os dois gols marcados contra a Áustria, ele se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Na terça-feira, igualou a marca do alemão Miroslav Klose e, na tarde de hoje, em Dallas, chegou a 18 gols, consagrando-se o rei incontestável — afirmou o jornal.

Messi marcou dois gols para a Argentina contra a Áustria na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Messi marca para Argentina e se torna o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo

Assim como na estreia, Messi voltou a balançar as redes pela Argentina contra a Áustria e se tornou o maior artilheiro isolado da história da Copa do Mundo Masculina. O camisa 10 da Albiceleste chegou a 18 gols marcados na competição e deixou Miroslav Klose (16) para trás.

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Em 2026, Messi havia chegado na Copa do Mundo com 13 gols marcados, mas igualou a marca do ex-atacante alemão após marcar um hat-trick na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia. Nesta segunda-feira (22), o jogador do Inter Miami amplia sua marca e também se isola como o artilheiro da atual edição do torneio com cinco gols marcados.

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Nessa edição da Copa do Mundo, Messi ultrapassou não só Miroslav Klose, mas outros grandes nomes do futebol, como Gerd Müller e Ronaldo Fenômeno. O alemão soma 14 gols marcados em Mundiais, enquanto o brasileiro balançou as redes 15 vezes, tendo sido a última vez no jogo de oitavas de final da Seleção Brasileira contra Gana, em 2006.

Em Copas do Mundo, Messi ultrapassou a marca de Marta, que marcou 17 gols em Mundiais Femininos. O camisa 10 da Albiceleste se isolou como o maior artilheiro da história dos Mundiais.

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