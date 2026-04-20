Bruno Formiga reanalisa atitude de Neymar após Santos x Fluminense: 'Não foi'
Jogador deixou o gramado com os dedos no ouvido
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O Santos perdeu para o Fluminense por 3 a 2, no último domingo (19), dentro da Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota, o atacante Neymar foi flagrado com os dedos no ouvido ao deixar o gramado. Por meio de um vídeo nas redes sociais, jornalista Bruno Formiga afirmou que se equivocou a comentar a cena do camisa 10.
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O comentarista da Ge TV comentou que achou que o gesto tinha um tom de provocação aos torcedores do Peixe, que protestavam após a derrota. Contudo, Bruno Formiga, após rever as imagens, entendeu que teve uma interpretação errada da atitude de Neymar.
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— Estou aqui para dizer que tive uma interpretação equivocada em um primeiro momento. No ao vivo, parecia que era uma tapada de ouvido, e não uma coçada. Mas as imagens, que já circularam, mostram que não foi um gesto de provocação ou confronto. Foi algo banal — iniciou o jornalista, antes de completar.
— Tudo que envolve o Neymar, todas as pautas, tomam proporções que não deveriam. De fato, o gesto foi comum. Mas como ele não é uma pessoa comum, a discursão vai para outro lugar. E assim, discutimos coisas que não precisam — concluiu.
Neymar em Santos x Fluminense
Dentro de campo, Neymar teve participação direta em momentos importantes da partida. Foi dele a jogada que originou o primeiro gol santista, marcado por Gabigol, e também participou da construção ofensiva ao longo do jogo.
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Apesar disso, o desempenho do craque foi alvo de críticas, especialmente na reta final da partida. Neymar desperdiçou duas chances claras dentro da área e cometeu erros em jogadas decisivas, pouco antes do gol da virada do Fluminense, marcado por John Kennedy.
Depois da derrota, o camisa 10 foi flagrado deixando o gramado cabisbaixo. Diante da polêmica da possível provocação aos torcedores, Neymar fez uma publicação sobre sair de campo com os dedos no ouvido.
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— Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente — explicou o atacante.
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