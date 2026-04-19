Guga desabafa após virada heroica do Fluminense: 'Fui mal interpretado'

Após a emocionante vitória de virada por 3 a 2 sobre o Santos, na Vila Belmiro, o lateral-direito Guga não escondeu o alívio e a emoção. Autor de duas assistências cruciais para a construção do placar, o jogador aproveitou o momento para desabafar sobre as críticas recentes que o grupo vinha recebendo e esclarecer declarações passadas que, segundo ele, foram mal interpretadas.

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Guga foi um dos principais jogadores do Fluminense na vitória contra o Santos fora de casa pelo Brasileirão (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Com o semblante de quem tirou um peso das costas após dias de protestos e pressão, Guga defendeu a integridade do elenco de Luis Zubeldía.

— É um grupo que não merece isso. Esse grupo trabalha demais. E no último jogo eu fui mal interpretado. Esse time jamais vai entrar de corpo mole. Longe disso — afirmou o jogador, que completou:

— Quis dizer que faz parte do futebol ganhar ou perder, mas que a gente sempre entra para dar o nosso melhor. Tem jogos que as coisas não acontecem, por detalhes. Mas a vitória de hoje é para todo o grupo. A gente sabe o quanto é difícil jogar aqui dentro da Vila e buscar uma virada é ainda mais difícil. Mas está todo mundo de parabéns. A gente vai continuar trabalhando. A gente está na busca do título.

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Ao ser questionado sobre a origem das duas assistências precisas, que encontrou a cabeça de Castillo e pé de John Kennedy na área santista, Guga revelou que os lances não foram obra do acaso. Segundo o lateral, a jogada específica de "bola de retorno" e a ultrapassagem por dentro fazem parte do plano de jogo desenhado pela comissão técnica para este confronto.

— A gente trabalha bastante. Essa bola de retorno, com essa bola no segundo pau, a ultrapassagem por dentro do lateral… foi bem conversado antes dessa partida. Graças a Deus eu pude ser coroado com duas assistências — celebrou.

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A vitória na Vila Belmiro serve como um combustível necessário para o Fluminense, que agora projeta a continuidade da temporada com a confiança renovada. Mantendo a humildade pregada pelo lateral, o Tricolor agora se volta para a maratona de jogos fora de casa, ciente de que o caminho para as "coisas grandes" passa pela manutenção desse espírito coletivo demonstrado diante do Peixe.

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