Quantos filhos Neymar tem? Conheça as mães das crianças Influenciadora anunciou nova gravidez nesta segunda-feira (15)

Nesta segunda-feira (15), Bruna Biancardi anunciou que está grávida de mais uma filha do jogador. A revelação foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o casal também descobriu o sexo do bebê durante um chá revelação.

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Com a chegada da nova criança, Neymar será pai pela quinta vez. Ao longo dos anos, o atacante da Seleção Brasileira construiu uma família com diferentes relacionamentos e hoje divide a paternidade entre quatro filhos, que em breve ganharão mais uma irmã.

O primogênito do craque é Davi Lucca, nascido em agosto de 2011. O menino é fruto do relacionamento de Neymar com Carolina Dantas e chegou ao mundo quando o jogador tinha apenas 19 anos e ainda defendia o Santos.

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Carol Dantas, mãe de Davi Lucca e ex-namorada de Neymar. (Foto: Reprodução)

Anos depois, Neymar iniciou um relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. Entre idas e vindas, o casal anunciou a primeira gravidez em 2023. Da união nasceu Mavie, em outubro daquele ano.

Mavie nasceu no dia 6 de outubro de 2023, primeira filha do casal. (Foto: Reprodução)

Durante um período em que estava separado de Bruna, o jogador viveu um affair com a modelo Amanda Kimberlly. Do relacionamento nasceu Helena, em julho de 2024.

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Neymar e Amanda Kimberlly com Helena, filha do ex-casal. (Foto: Reprodução)

Após a reconciliação com Bruna Biancardi, o casal teve mais uma filha. Mel nasceu em julho de 2025 e passou a integrar a família ao lado dos irmãos mais velhos.

Neymar junto com suas duas filhas, Mavie e Helena, com Bruna Biancardi. (Foto: Reprodução)

Agora, com a nova gestação anunciada nesta segunda-feira, Neymar e Bruna se preparam para receber mais uma menina. O nome da bebê ainda não foi revelado pelo casal.

Atualmente, os filhos do jogador são Davi Lucca, filho de Carolina Dantas; Mavie e Mel, filhas de Bruna Biancardi; e Helena, filha de Amanda Kimberlly. Em breve, a lista ganhará mais um nome com a chegada da quinta herdeira do atacante.

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