Guardiola fica fora de série sobre Mourinho por exigência ao português Técnicos foram rivais durante passagens pela liga espanhola e inglesa

O técnico Pep Guardiola poderia ter participado do novo documentário sobre José Mourinho, lançado pela Netflix nesta semana. No entanto, uma condição imposta pelo espanhol acabou impedindo sua participação na produção. Segundo o diretor da produção, Guardiola aceitaria fazer parte da série, mas somente se recebesse um convite diretamente do treinador português.

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Guardiola cobrou convite de Mourinho para participação em série da Netflix (Foto: Divulgação/Netflix)

Guardiola esperava um convite direto de Mourinho

A informação foi revelada pelo próprio realizador durante entrevista ao podcast "Football Rumble". De acordo com o diretor, a equipe responsável pelo documentário chegou a procurar Guardiola para saber se ele gostaria de participar. O ex-Manchester City teria demonstrado interesse, mas colocou como condição que Mourinho fizesse pessoalmente o convite:

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- Nós tentamos. Fizemos a proposta e ele respondeu: "Com certeza que participo, mas o José tem que me perguntar diretamente". Podem imaginar o que aconteceu depois... - contou o realizador do documentário.

A ausência de Guardiola chama atenção por conta da história de rivalidade construída entre os dois treinadores ao longo da carreira. O principal capítulo aconteceu na Espanha, quando Mourinho comandava o Real Madrid e Guardiola estava à frente do Barcelona. Os dois protagonizaram diversos duelos entre 2010 e 2013, em uma das rivalidades mais marcantes do futebol europeu naquele período.

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Anos depois, Mourinho e Guardiola voltaram a se enfrentar na Inglaterra. O português comandou o Manchester United entre 2016 e 2018, enquanto o espanhol esteve à frente do Manchester City entre 2016 e 2026. Durante esse período, os dois também trocaram provocações em entrevistas e protagonizaram diferentes episódios dentro e fora dos gramados.

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Por isso, a participação de Guardiola seria um dos depoimentos mais aguardados da produção sobre Mourinho. O documentário Mourinho, da Netflix, conta a trajetória do treinador português e reúne entrevistas com nomes importantes que fizeram parte de sua carreira, como Sir Alex Ferguson, John Terry, Iker Casillas, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba, Frank Lampard, Marcelo e outros. A série tem três episódios e foi lançada mundialmente em 11 de agosto.

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Técnico português volta a farpar o ex-Manchester City

A rivalidade entre Mourinho e Guardiola ganhou um novo capítulo justamente no documentário. Em uma das declarações presentes na produção, o português alfinetou o espanhol ao falar sobre os períodos em que o rival decidiu se afastar do futebol.

Guardiola deixou o Barcelona em 2012 e passou um ano longe do comando de uma equipe antes de assumir o Bayern de Munique, em 2013. Agora, após deixar o Manchester City ao fim de uma passagem de dez temporadas, o espanhol também indicou que ficará um período afastado do futebol.

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Mourinho, por sua vez, afirmou que não pretende seguir o mesmo caminho. No documentário, o técnico do Real Madrid declarou que não gosta da ideia de períodos sabáticos e associou esse tipo de pausa à fraqueza:

- Alguns precisam de um ano sabático, algo que eu odeio. Odeio essa palavra. Para mim, sabático significa fraqueza. Não fale comigo sobre sabáticos. Eu nunca preciso descansar - afirmou Mourinho.

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