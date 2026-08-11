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Palmeiras provoca o Corinthians após saída de Memphis

Astro holandês está de saída do clube paulista

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 21:57
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Memphis Depay em ação pelo Corinthians
Memphis Depay em ação pelo Corinthians (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Folhapress)

O Palmeiras usou a saída de Memphis Depay para provocar o Corinthians na noite desta terça-feira (11). O Timão informou que decidiu não renovar o contrato do atacante holandês, e o Alviverde fez uma publicação com uma leve alfinetada ao rival.

A postagem exibiu Gobatto, um dos mascotes do Palmeiras, com a faixa do Palmeiras Pay no peito, em referência direta à faixa que Memphis usa. "De Pay, o Palmeiras entende! Abra sua conta no Palmeiras Pay e faça parte dessa história", diz o texto do post. A publicação ainda provoca diretamente: "Equilibre suas contas com Palmeiras Pay."

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➡️Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após saída do clube

Depois de um bom tempo de negociação, o Corinthians decidiu não renovar o contrato do ídolo da Fiel Memphis Depay. O clube alegou que a decisão envolvia um cuidado com a saúde financeira do Timão.

Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay está perto de renovar com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Detalhes sobre a não renovação de Memphis Depay pelo Corinthians

A diretoria do Corinthians decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. A decisão se concretizou nesta terça-feira (11), após se arrastar por semanas, desde a pausa para a disputa da Copa do Mundo. Dessa forma, o atacante holandês não vestirá mais a camisa alvinegra.

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O Corinthians também relatou que entende que o processo e estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, por se tratar de um atleta do tamanho de Memphis.

- Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição - diz parte da nota divulgada pelo Corinthians.

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Pelo Corinthians, Memphis fez 79 jogos (62 como titular), marcou 20 gols e deu 15 assitências em duas temporadas.

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