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'Michael Jordan' do Flamengo marca golaço contra o Corinthians; veja

Flamengo derrotou o Corinthians pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 17:59
Atualizado há 1 hora
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Jordan Michael, atleta do sub-17 do Flamengo
Jordan Michael, atleta do sub-17 do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

O Flamengo derrotou o Corinthians por 2 a 0, com gols de Jordan Michael e João Vitor, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17. O jovem de nome curioso, semelhante ao astro da NBA Michael Jordan, marcou um golaço na vitória rubro-negra, finalizando de letra para o gol adversário. Veja o lance:

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Jordan Michael: conheça o jovem do Flamengo, ex-Palmeiras

Aos 16 anos, Jordan Michael integra o elenco sub-17 do Flamengo e aparece como mais uma aposta para o futuro da base rubro-negra. Nascido nos Estados Unidos, o jovem possui origem brasileira e constrói sua trajetória no futebol desde cedo, tendo passado por Coimbra-MG e Palmeiras antes de chegar ao clube carioca.

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Natural de Danbury, no estado de Connecticut, Jordan é filho de brasileiros que se mudaram para os Estados Unidos por motivos profissionais. O contato com o futebol começou ainda na infância, quando o jogador passou a frequentar a escolinha Samba FC, nos Estados Unidos.

Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, Jordan Michael atua no futebol brasileiro desde 2023. Naquele ano, durante uma viagem ao Brasil com os pais, o jovem realizou um período de testes no Coimbra, de Minas Gerais, foi aprovado e decidiu permanecer no país para dar continuidade à carreira.

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Antes da chegada ao Brasil, o atleta também passou pelas categorias de base do New York City, dos Estados Unidos. No Coimbra, Jordan chamou a atenção pelo desempenho e passou a ser observado por clubes interessados em jovens talentos.

Em junho de 2025, Jordan Michael acertou sua transferência para o Palmeiras. O meia passou a integrar as categorias de base do clube paulista e chegou a participar de alguns treinamentos da equipe profissional, então comandada por Abel Ferreira.

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A experiência no Palmeiras, porém, não teve a continuidade esperada. Jordan não conseguiu se firmar no clube e retornou ao Coimbra antes de dar o próximo passo na carreira. Agora, Jordan Michael é jogador do Flamengo. O Rubro-Negro acertou a contratação do atleta por empréstimo junto ao Coimbra FC até dezembro de 2026.

"É uma honra vestir o manto sagrado e saber que estou vestindo a mesma camisa de referências para mim, como Zico, Adriano e Vini Jr. É um sonho realizado. Espero construir uma linda história enquanto estiver aqui"

Jordan Michael sobre suas referências no Flamengo.
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