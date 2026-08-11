Sportv exibe filme sobre Zico, ídolo do Flamengo, nesta sexta(14) Documentário levou milhares de pessoas ao cinema

Após levar mais de 65 mil pessoas aos cinemas, 'Zico, o Samurai de Quintino' chega à programação do sportv. Nesta sexta-feira, dia 14, às 21h30, o canal exibe, pela primeira vez na televisão brasileira, o filme sobre o ídolo do Flamengo dirigido por João Wainer. Distribuído pela Downtown Filmes e produzido pela Vudoo Filmes e Guará Entretenimento, o longa é uma coprodução da Globo Filmes, sportv, Pontos de Fuga e Investimage.

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O documentário apresenta um olhar original sobre a vida e a carreira de Arthur Antunes Coimbra, o Zico, e investiga diferentes dimensões da personalidade de um dos maiores jogadores da história do futebol. A partir de materiais de seu arquivo pessoal, até então inéditos para o público, o filme costura histórias e personagens que fizeram parte de sua trajetória como ídolo do Flamengo, da Seleção Brasileira e do futebol japonês.

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Pôster do filme Zico, o Samurai de Quintino, que vai ao ar no Sportv nesta sexta-feira (14). A obra trata da vida e carreira do maior ídolo da história do Flamengo. (Foto: Divulgação)

Com participações de Júnior, Carpegiani, Ronaldo Fenômeno, Carlos Alberto Parreira, o radialista José Carlos Araújo, familiares, amigos, entre outros, a produção revela aspectos da intimidade do Galinho de Quintino e apresenta o chamado "Spirit of Zico": uma identidade forjada no subúrbio do Rio de Janeiro, marcada por valores, disciplina e uma relação profunda com o Japão, país onde o craque, que fez história no Flamengo, viveu um importante recomeço e se tornou uma referência dentro e fora dos gramados.

O filme ficará disponível também no Globoplay a partir desta sexta-feira.

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