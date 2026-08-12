Torcedores do Flamengo reagem à fala de Almada no River Plate
Torcedores do Flamengo debocham de fala de Thiago Almada
O meia-atacante Thiago Almada assinou contrato com o River Plate, frustrando completamente os torcedores do Flamengo, que aguardavam a chegada do atleta. O meia revelou os motivos que o convenceram de assinar com o clube de Buenos Aires a uma rádio argentina, causando grande repercussão entre torcedores nas redes sociais.
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Reação dos torcedores do Flamengo com fala de Almada
River venceu disputa com o Flamengo
O River Plate chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para contratar Almada e superou a concorrência do Flamengo. A negociação foi concluída após o interesse dos dois clubes sul-americanos pelo jogador. O acordo com o clube argentino foi anunciado no início de agosto, e Almada assinou vínculo até 31 de dezembro de 2030.
A transferência também marcou o retorno do meio-campista ao futebol argentino quatro anos depois de deixar o Vélez Sarsfield. Revelado pelo clube, Almada deixou a equipe como uma das principais promessas do país e seguiu para o Atlanta United, dos Estados Unidos.
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Depois da passagem pelo futebol norte-americano, o argentino atuou por Botafogo e Lyon antes de chegar ao Atlético de Madrid. Pelo clube espanhol, disputou 40 partidas na última temporada, com quatro gols e duas assistências, antes de deixar a equipe.
Momento delicado do clube argentino
Almada chega ao River Plate em um momento delicado. A equipe vive um início ruim no Campeonato Argentino e perdeu os quatro primeiros jogos disputados na competição, ainda sem somar pontos.
Além disso, o clube foi eliminado da Copa da Argentina pelo Aldosivi. A contratação, portanto, acontece em meio a um cenário de cobrança sobre o time comandado por Eduardo Coudet.
O meia-atacante pode estrear pelo River Plate na próxima quarta-feira (19), contra o Independiente Santa Fe, pela ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo acontecerá nessa data porque a partida, que estava inicialmente marcada para esta quarta-feira (12), foi adiada pela Conmebol após o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na segunda-feira (10).
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