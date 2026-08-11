Torcida do Fluminense manda recado a Zubeldía após empate na Liberta Tricolor das Laranjeiras ficou no 0 a 0 com o Rivadavia

O Fluminense segue em momento delicado. Nesta terça-feira (11), pelas oitavas de final da Libertadores, o clube carioca empatou com o Independiente Rivadavia por 0 a 0. Nas redes sociais, torcedores criticaram o técnico Luís Zubeldía.

O Tricolor teve uma atuação de pouca inspiração, ouviu vaias da torcida e ainda viu os argentinos criarem algumas das melhores oportunidades da partida. Com o resultado, o Fluminense dependerá de um resultado positivo na Argentina para avançar às quartas de final.

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➡️Hulk vira assunto em Fluminense x Independiente Rivadavia

Nas redes sociais, Zubeldía foi apontado por muitos torcedores como o "culpado" pela fase ruim do Fluminense. Veja os comentários abaixo:

Soteldo em ação no duelo entre Fluminense e Rivadavia pelas oitavas da Libertadores (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Veja comentários sobre Zubeldía

Como foi o jogo do Fluminense

O Fluminense teve mais posse de bola durante boa parte do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances. O Independiente Rivadavia assustou primeiro, aos três minutos, quando Salas finalizou de canhota e obrigou Fábio a espalmar. O Tricolor respondeu com Guga, que arriscou de fora da área e mandou para fora.

As principais oportunidades do Fluminense apareceram somente no fim. Aos 41 minutos, Soteldo passou por dois adversários e finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para Hulk, que pegou mal e desperdiçou. Um minuto depois, Martinelli recebeu de Guga e bateu cruzado, perto do gol de Bolcato. O 0 a 0 no intervalo foi acompanhado por muitas vaias da torcida tricolor. Zubeldía e Mário Bittencourt foram alvos de xingamentos da arquibancada.

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Zubeldía promoveu duas alterações no intervalo: Canobbio e Lucho Acosta entraram nas vagas de Rodrigo Castillo e Hércules. O Fluminense ganhou mais movimentação, mas foi o Rivadavia quem criou as melhores oportunidades logo nos primeiros minutos. Aos 45 segundos, Arce encontrou Bonifacio nas costas da defesa, e o lateral parou em grande defesa de Fábio.

Lucho tentou responder com uma jogada individual pelo meio, mas teve o chute bloqueado. Aos sete minutos, Fábio voltou a salvar o Fluminense após Guga cortar um cruzamento em direção ao próprio gol. Três minutos depois, Matías Fernández acertou uma pancada de fora da área na trave. Salas pegou o rebote, mas mandou para fora.

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Do outro lado, Hulk passou a concentrar a insatisfação da torcida. Aos 10 minutos, Lucho encontrou o atacante na entrada da área, mas ele foi desarmado antes de finalizar. Aos 14, o camisa 7 cobrou uma falta de muito longe e mandou ainda mais distante do gol. As vaias aumentaram, e Zubeldía chamou Germán Cano. Hulk deixou o campo aos 15 minutos sob fortes protestos.

Aos 34, Ganso desviou na primeira trave e obrigou Bolcato a fazer grande defesa. Cano ficou com o rebote, mas isolou de canhota. Aos 42, Savarino arriscou de muito longe e quase marcou um golaço, mas o goleiro argentino espalmou para escanteio. A pressão não foi suficiente, e o placar permaneceu zerado até o apito final. O Tricolor saiu sob gritos de "time sem vergonha" da arquibancada.

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