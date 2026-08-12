Neto reprova atitude de Memphis antes de saída do Corinthians: 'Não suporto'
Clube e jogador não chegaram a um acordo pela renovação
O Corinthians anunciou na última terça-feira (11) que não renovará o contrato do atacante Memphis Depay. O holandês de 32 anos deixa o clube após cerca de dois anos. O apresentador e ex-jogador Craque Neto comentou a saída do atacante.
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- Ficou seis meses no Brasil e só fez um gol. Se ele quisesse, botava uma faca no pescoço dos caras e falava: "Eu quero jogar, eu tenho contrato até 31 de julho". Ele fez isso? Não. Ele é muito bom de bola, mas eu não suporto ele. Eu acho que o Corinthians, nos últimos tempos, está vivendo dele. E ele não é ninguém daquilo que é o Corinthians. Acha que um clube como esse tem que ficar à mercê desse cara? - disse Neto na Rádio Bandeirantes.
Saída de Memphis do Corinthians
A decisão foi comunicada em nota oficial e motivada, segundo o próprio clube, por questões financeiras. O Corinthians afirmou que a medida leva em conta exclusivamente a saúde financeira da instituição.
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"O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis", trouxe um trecho da nota.
Nota oficial— Corinthians (@Corinthians) August 11, 2026
O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos… pic.twitter.com/6HWAU6UJut
Resposta de Depay
Horas depois do comunicado do clube, Memphis Depay usou o X, antigo Twitter, para se manifestar sobre a situação. O atacante demonstrou frustração com o desfecho e afirmou que houve descumprimento de um acordo já estabelecido.
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Em publicação feita na noite de terça-feira (11), Depay disse estar decepcionado com a decisão e acusou pessoas envolvidas no processo de terem optado por "não honrar o compromisso" que, segundo ele, já havia sido combinado entre as partes.
Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach…— Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026
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