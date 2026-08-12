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Neto reprova atitude de Memphis antes de saída do Corinthians: 'Não suporto'

Clube e jogador não chegaram a um acordo pela renovação

PorLeonardo DamicoSão Paulo (SP)
12/08/2026 07:40
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Craque Neto em programa donos da bola
Craque Neto criticou Memphis Depay após saída do craque do Corinthians (Foto: Reprodução)

O Corinthians anunciou na última terça-feira (11) que não renovará o contrato do atacante Memphis Depay. O holandês de 32 anos deixa o clube após cerca de dois anos. O apresentador e ex-jogador Craque Neto comentou a saída do atacante.

➡️ Palmeiras provoca o Corinthians após saída de Memphis

- Ficou seis meses no Brasil e só fez um gol. Se ele quisesse, botava uma faca no pescoço dos caras e falava: "Eu quero jogar, eu tenho contrato até 31 de julho". Ele fez isso? Não. Ele é muito bom de bola, mas eu não suporto ele. Eu acho que o Corinthians, nos últimos tempos, está vivendo dele. E ele não é ninguém daquilo que é o Corinthians. Acha que um clube como esse tem que ficar à mercê desse cara? - disse Neto na Rádio Bandeirantes.

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Saída de Memphis do Corinthians

A decisão foi comunicada em nota oficial e motivada, segundo o próprio clube, por questões financeiras. O Corinthians afirmou que a medida leva em conta exclusivamente a saúde financeira da instituição.

➡️ Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após saída do clube

"O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis", trouxe um trecho da nota.

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Resposta de Depay

Horas depois do comunicado do clube, Memphis Depay usou o X, antigo Twitter, para se manifestar sobre a situação. O atacante demonstrou frustração com o desfecho e afirmou que houve descumprimento de um acordo já estabelecido.

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Em publicação feita na noite de terça-feira (11), Depay disse estar decepcionado com a decisão e acusou pessoas envolvidas no processo de terem optado por "não honrar o compromisso" que, segundo ele, já havia sido combinado entre as partes.

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Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Corinthians e Depay não chegaram ao acordo pela renovação (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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