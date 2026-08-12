Redação do L! aponta vencedor em Cruzeiro x Flamengo; veja
Times se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. Antes da bola rolar, a redação do Lance! fez uma enquete para apontar quem deve levar a melhor no primeiro confronto entre as equipes.
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Entre as opções apresentadas aos jornalistas estavam vitória do Cruzeiro, vitória do Flamengo ou empate. O resultado mostrou uma disputa equilibrada, mas com vantagem para a equipe mineira.
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Confira o resultado da enquete
- Cruzeiro: — 40,7%
- Empate: — 29,6%
- Flamengo: — 29,6%
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Atual campeão da Libertadores, o Flamengo terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A e teve a melhor campanha geral da primeira fase. A equipe somou cinco vitórias e um empate, além de terminar com 12 gols de saldo.
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O desempenho coloca o Rubro-Negro entre os principais candidatos ao título e garante ao time a condição de decidir a classificação em casa, no jogo de volta das oitavas de final.
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O Cruzeiro, por sua vez, avançou como segundo colocado do Grupo D, atrás da Universidad Católica, do Chile. A equipe mineira terminou a primeira fase com três vitórias, dois empates e uma derrota, além de cinco gols de saldo.
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