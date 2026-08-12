Inteligência artificial crava placar de Cruzeiro x Flamengo Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Cruzeiro e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Para a ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o primeiro confronto entre as equipes brasileiras no torneio continental.

➡️ Provável escalação: Flamengo tem desfalques para enfrentar o Cruzeiro

A tecnologia previu uma partida bastante disputada e com reviravolta. Na simulação, o Cruzeiro saiu na frente do placar, mas viu o adversário virar o resultado nos minutos finais. Veja abaixo a simulação completa:

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➡️ Cruzeiro x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Simulação da IA

1º tempo

18' — Cruzeiro começa pressionando e cria boas chances.

32' — GOOOL DO CRUZEIRO! Em uma jogada rápida, o time mineiro abre o placar: 1–0.

44' — Flamengo responde e quase empata antes do intervalo.

2º tempo

53' — Flamengo volta melhor e passa a controlar a posse.

61' — GOOOL DO FLAMENGO! Após uma boa troca de passes, o Rubro-Negro deixa tudo igual: 1–1.

74' — Cruzeiro acerta a trave em uma chegada perigosa.

82' — GOOOL DO FLAMENGO! O Flamengo aproveita um contra-ataque e vira: 1–2.

90+5' — Fim de jogo!

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Cruzeiro x Flamengo

O Cruzeiro chega para o duelo embalado pela classificação na Copa do Brasil e a vitória do último fim de semana contra o Mirassol. No jogo de domingo, a Raposa ganhou mais opções com as estreias de Wesley e João Costa. Lucho Rodríguez também pode estrear nesta semana.

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A equipe terá mais desfalques que novidades. Além dos lesionados Sinisterra, Gabriel Pec, Neyser e Cássio, Artur Jorge terá outras baixas importantes. Lucas Romero e Fagner estão suspensos para a partida. Com isso, Matheus Henrique e William devem ganhar espaço no time titular.

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Outros jogadores devem entrar em campo atentos à parte disciplinar nesta quarta-feira. Gerson, Matheus Pereira, Neyser e Matheus Henrique estão pendurados.

Enquanto isso, o Flamengo aproveitou bem o período sem jogos na última semana e apresentou melhoras no fim de semana ao vencer o Vitória por 2 a 0. No último confronto, Alex Sandro, Everton, Luiz Araújo e Vitão ficaram fora da partida no Maracanã.

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Por outro lado, Leonardo Jardim poderá voltar a contar com De la Cruz. O uruguaio cumpriu suspensão no último jogo pela Libertadores e será opção no Mineirão.

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