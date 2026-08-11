Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Hulk vira assunto em Fluminense x Independiente Rivadavia

Duelo desta terça-feira (11) foi decisivo na Libertadores

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 20:38
Atualizado há 2 horas
Favorite o Lance! no Google
Hulk em Fluminense x Independiente Rivadavia
Hulk em Fluminense x Independiente Rivadavia (Foto: Ruano Carneiro / Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress) ORG XMIT: 2996870

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentaram, na noite desta terça-feira (11), em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores. Durante a partida, Hulk virou assunto entre os torcedores nas redes sociais. O duelo terminou empatado por 0 a 0.

Desde que chegou ao Tricolor das Laranjeiras, o atacante não conseguiu repetir o desempenho fantástico no Atlético Mineiro. Contra o Independiente Rivadavia, o camisa 7 do Fluminense teve atuação discreta, não deu sequência à maioria das jogadas e saiu vaiado do gramado.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após saída do clube

Nas redes sociais, torcedores criticaram demais a atuação de Hulk no duelo entre Fluminense e Independiente Rivadavia, no Maracanã. Veja os comentários sobre o atacante abaixo:

Soteldo em ação no duelo entre Fluminense e Rivadavia pelas oitavas da Libertadores
Soteldo em ação no duelo entre Fluminense e Rivadavia pelas oitavas da Libertadores (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Veja comentários sobre o atacante

Onde assistir Fluminense x Independiente Rivadavia

Como foi o jogo do Fluminense

O Fluminense teve mais posse de bola durante boa parte do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o domínio territorial em chances. O Independiente Rivadavia assustou primeiro, aos três minutos, quando Salas finalizou de canhota e obrigou Fábio a espalmar. O Tricolor respondeu com Guga, que arriscou de fora da área e mandou para fora.

continua após a publicidade

As principais oportunidades do Fluminense apareceram somente no fim. Aos 41 minutos, Soteldo passou por dois adversários e finalizou. A bola desviou na defesa e sobrou para Hulk, que pegou mal e desperdiçou. Um minuto depois, Martinelli recebeu de Guga e bateu cruzado, perto do gol de Bolcato. O 0 a 0 no intervalo foi acompanhado por muitas vaias da torcida tricolor. Zubeldía e Mário Bittencourt foram alvos de xingamentos da arquibancada.

Zubeldía promoveu duas alterações no intervalo: Canobbio e Lucho Acosta entraram nas vagas de Rodrigo Castillo e Hércules. O Fluminense ganhou mais movimentação, mas foi o Rivadavia quem criou as melhores oportunidades logo nos primeiros minutos. Aos 45 segundos, Arce encontrou Bonifacio nas costas da defesa, e o lateral parou em grande defesa de Fábio.

continua após a publicidade

Lucho tentou responder com uma jogada individual pelo meio, mas teve o chute bloqueado. Aos sete minutos, Fábio voltou a salvar o Fluminense após Guga cortar um cruzamento em direção ao próprio gol. Três minutos depois, Matías Fernández acertou uma pancada de fora da área na trave. Salas pegou o rebote, mas mandou para fora.

Do outro lado, Hulk passou a concentrar a insatisfação da torcida. Aos 10 minutos, Lucho encontrou o atacante na entrada da área, mas ele foi desarmado antes de finalizar. Aos 14, o camisa 7 cobrou uma falta de muito longe e mandou ainda mais distante do gol. As vaias aumentaram, e Zubeldía chamou Germán Cano. Hulk deixou o campo aos 15 minutos sob fortes protestos.

continua após a publicidade

Aos 34, Ganso desviou na primeira trave e obrigou Bolcato a fazer grande defesa. Cano ficou com o rebote, mas isolou de canhota. Aos 42, Savarino arriscou de muito longe e quase marcou um golaço, mas o goleiro argentino espalmou para escanteio. A pressão não foi suficiente, e o placar permaneceu zerado até o apito final. O Tricolor saiu sob gritos de "time sem vergonha" da arquibancada.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Arboleda comemora gol em Bolívar x São Paulo

Fora de Campo

Gol não alivia críticas para Arboleda no São Paulo: 'Inominável'

Há 1 minuto
Memphis Depay em ação pelo Corinthians

Fora de Campo

Palmeiras provoca o Corinthians após saída de Memphis

Há 1 hora
Zubeldía no empate entre Fluminense e Independiente Rivadavia

Fora de Campo

Torcida do Fluminense manda recado a Zubeldía após empate na Liberta

Há 2 horas
zico-flamengo

Fora de Campo

Sportv exibe filme sobre Zico, ídolo do Flamengo, nesta sexta(14)

Há 3 horas
Memphis Depay em ação pelo Corinthians

Fora de Campo

Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após saída do clube

Há 5 horas
Jordan Michael, atleta do sub-17 do Flamengo

Fora de Campo

'Michael Jordan' do Flamengo marca golaço contra o Corinthians; veja

Há 5 horas
Mais LANCE!
Cristiano Ronaldo e Georgina noivos

Cristiano Ronaldo se casa após 10 anos de relacionamento

Pedrinho durante entrevista coletiva

Pedrinho alfineta Bap, presidente do Flamengo: 'Paixão louca'

Paulo Nunes durante transmissão do Seleção Sportv

Paulo Nunes aponta favorito em Flamengo x Cruzeiro: 'Difícil'

Taça Copa do Brasil

Inteligência artificial aponta favoritos nas quartas da Copa do Brasil

Brad Pitt durante premiação

Brad Pitt debocha de Neymar em entrevista: 'Precisa de ajuda'

Fábio Sormani faz forte desabafo sobre Neymar contra Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Neymar vira assunto após sorteio da Copa do Brasil: 'Não joga'

Edu Dracena no Jogo Aberto, programa da Band

Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil

Jogadores do Vasco e Vitória durante confronto no Campeonato Brasileiro

Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'

Internacional recebe o Grêmio, no Beira-Rio, pelo Brasileirão

Grenal na Copa do Brasil gera provocações entre torcedores: 'Graças a Deus'

Jogadores do Palmeiras e do Santos em ação durante o clássico

Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'

Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'

Igor Thiago comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Igor Thiago vira alvo de gigante europeu e mobiliza web: 'Agora vai'

Diomande em treino do Real Madrid

Jogada de reforço do Real Madrid em treino viraliza: 'Impressionante'